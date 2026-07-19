ODOP Scheme: विजेविना तयार होणाऱ्या 'जूट वॉल हँगिंग'ला मिळालाय 'GI टॅग'! पाचवी शिकलेल्या महिलांच्या हाताला मिळाले 'ओडॉप' (ODOP) चे बळ

आधुनिक यंत्रसामग्रीच्या युगात उत्तर प्रदेशातील गाझीपूर जिल्ह्यातील पहाडपूर कलां हे गाव आजही पारंपरिक हस्तकलेचा वारसा जपताना दिसते. येथे कारखान्यांचा गोंगाट नाही किंवा मोठ्या यंत्रांचा वापरही होत नाही. जूटच्या धाग्यांपासून हाताने तयार होणाऱ्या आकर्षक भित्ती-सजावटीच्या कलाकृतींनी या गावाला वेगळी ओळख मिळवून दिली आहे. या कलेला २०१८ मध्ये भौगोलिक मानांकन (जीआय टॅग - GI No. 314) मिळाले. त्यामुळे या हस्तकलेची अस्सल ओळख जपली गेली असून कारागिरांच्या हक्कांनाही संरक्षण मिळाले आहे..इसराईल अन्सारी यांनी घडवली गावाची नवी ओळखसुमारे ५० वर्षांपूर्वी इसराईल अन्सारी यांनी या कलेची सुरुवात केली. सुरुवातीला ते खादी आणि पारंपरिक विणकाम करत होते. काहीतरी वेगळे करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी लाकडी चौकटीवर जूटच्या धाग्यांपासून सूर्य आणि चंद्राची कलाकृती तयार केली. ही कलाकृती एका व्यापाऱ्याला आवडली आणि तेथून या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळू लागली.महत्त्वाची बाब म्हणजे, त्यांनी हे कौशल्य स्वतःपुरते मर्यादित न ठेवता गावातील इतरांना विनामूल्य शिकवले. आज गावातील शेकडो कुटुंबे या व्यवसायातून आपला उदरनिर्वाह करत आहेत..अशी तयार होते जूटची कलाकृती या कलाकृती पूर्णपणे हस्तनिर्मित असतात.यासाठी लागणारा कच्चा जूट प्रामुख्याने कोलकाता येथून आणला जातो.प्रथम जूटवर प्रक्रिया करून तो पांढरा केला जातो. त्यानंतर नैसर्गिक रंगांनी रंगवून उन्हात वाळवला जातो.पारंपरिक खड्डा करघ्यावर कोणत्याही विजेच्या वापराशिवाय विणकाम केले जाते.लहान कलाकृती एक कारागीर तयार करू शकतो. मात्र मोठ्या कलाकृतींसाठी ७ ते ८ कारागिरांची टीम अनेक दिवस काम करते.विणकाम पूर्ण झाल्यानंतर भरतकाम, ठिगळकाम, मोती, मखमली कापड तसेच केळीच्या धाग्यांपासून सजावट करून कलाकृतीला अंतिम रूप दिले जाते. संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी एक ते सात दिवस लागतात..Nashik: जीवन संपवल्याच्या गुन्हा दाखल न करण्यासाठी मागितले ३० हजार, सहायक उपनिरीक्षक १० हजार घेताना जाळ्यात.ओडॉप योजनेमुळे मिळाली मोठी बाजारपेठउत्तर प्रदेश सरकारच्या 'एक जिल्हा, एक उत्पादन' (ODOP) योजनेमुळे या जूट कलाकृतींना देश-विदेशातील बाजारपेठ मिळाली आहे. दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद आणि कोलकाता येथील प्रदर्शनांमध्ये या उत्पादनांना मोठी मागणी असते. कलाकृतीच्या आकार आणि रचनेनुसार त्यांची किंमत सुमारे ५०० ते १० हजार रुपये इतकी असते.या उद्योगात ग्रामीण महिलांचा मोठा सहभाग आहे. अल्पशिक्षित महिलाही आपल्या कौशल्याच्या जोरावर कुटुंबाच्या उत्पन्नात मोलाचा वाटा उचलत आहेत. तर तरुण पिढी ऑनलाइन विक्री, सामाजिक माध्यमांवरील प्रसिद्धी आणि विपणनाची जबाबदारी सांभाळत आहे. त्यामुळे ऑनलाइन विक्रीतही वाढ झाली आहे..संशोधनातूनही यशाची नोंदअलाहाबाद विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागात या गावाच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनावर संशोधन सुरू आहे. संशोधनानुसार, डिजिटल माध्यमांमुळे कारागिरांची थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोच वाढली असून त्यांच्या उत्पन्नातही वाढ झाली आहे. सध्या एक कारागीर दिवसाला साधारण ३०० ते ४०० रुपये कमावतो. त्यामुळे गावातच रोजगार उपलब्ध झाला असून पारंपरिक हस्तकलेलाही नवे बळ मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.