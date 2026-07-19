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ODOP Scheme: विजेविना तयार होणाऱ्या 'जूट वॉल हँगिंग'ला मिळालाय 'GI टॅग'! पाचवी शिकलेल्या महिलांच्या हाताला मिळाले 'ओडॉप' (ODOP) चे बळ

Ghazipur's Handmade Jute Wall Hanging Gets GI Tag: उत्तर प्रदेशातील गाझीपूरच्या जूट वॉल हँगिंग हस्तकलेला GI Tag मिळाल्यानंतर ODOP योजनेमुळे देश-विदेशात मोठी बाजारपेठ मिळाली.
ODOP Scheme

ODOP Scheme

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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आधुनिक यंत्रसामग्रीच्या युगात उत्तर प्रदेशातील गाझीपूर जिल्ह्यातील पहाडपूर कलां हे गाव आजही पारंपरिक हस्तकलेचा वारसा जपताना दिसते. येथे कारखान्यांचा गोंगाट नाही किंवा मोठ्या यंत्रांचा वापरही होत नाही. जूटच्या धाग्यांपासून हाताने तयार होणाऱ्या आकर्षक भित्ती-सजावटीच्या कलाकृतींनी या गावाला वेगळी ओळख मिळवून दिली आहे. या कलेला २०१८ मध्ये भौगोलिक मानांकन (जीआय टॅग - GI No. 314) मिळाले. त्यामुळे या हस्तकलेची अस्सल ओळख जपली गेली असून कारागिरांच्या हक्कांनाही संरक्षण मिळाले आहे.

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