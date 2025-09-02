देश

Uttar Pradesh : ऍडमिशन झालं नाही म्हणून थेट योगी आदित्यनाथांकडे गेली चिमुकली, स्वप्न ऐकून मुख्यमंत्री झाले खूश

एका मुलीला शालेय प्रवेशात काही अडथळा येत होता तेव्हा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी चुटकीसरशी तिचा शिक्षणाचा मार्ग मोकळा केला.
उत्तर प्रदेशचे लाडके मुख्यमंत्री हे चिमुकल्यांचेही फेव्हरेट आहेत. त्यामुळेच मुलं त्यांच्याशी बोलतना डगमगत नाहीत. एका मुलीला शालेय प्रवेशात काही अडथळा येत होता तेव्हा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी चुटकीसरशी तिचा शिक्षणाचा मार्ग मोकळा केला.

