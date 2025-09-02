Uttar Pradesh : ऍडमिशन झालं नाही म्हणून थेट योगी आदित्यनाथांकडे गेली चिमुकली, स्वप्न ऐकून मुख्यमंत्री झाले खूश

Uttar Pradesh :उत्तर प्रदेशचे लाडके मुख्यमंत्री हे चिमुकल्यांचेही फेव्हरेट आहेत. त्यामुळेच मुलं त्यांच्याशी बोलतना डगमगत नाहीत. एका मुलीला शालेय प्रवेशात काही अडथळा येत होता तेव्हा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी चुटकीसरशी तिचा शिक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. .मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी जनतेच्या दरबार दरम्यान मायरा नावाच्या एका मुलीला डॉक्टर होण्याच्या तिच्या स्वप्नासाठी प्रवेश मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. कानपूरची रहिवासी असलेली ही मुलगी आणि तिची आई यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तिच्या प्रवेशासाठी मदतीची विनंती केली होती. .Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेशचे लाडके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठरले सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्री .उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या ‘जनता दरबार’मध्ये राज्यभरातून लोक आपल्या तक्रारी घेऊन येतात. कोणी जमीनसंबंधी प्रकरण घेऊन येतो, तर कोणी इतर समस्यांबाबत मदतीसाठी येतो. अशाचप्रकारे सोमवारी एक असा प्रसंग घडला, ज्याने सर्वांच्या हृदयाला स्पर्श करणारा होता. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या ‘जनता दरबार’ मध्ये एक निरागस छोटी मुलगी आपल्या आईसोबत आली होती. या मुलीचा शाळेत प्रवेश होत नव्हता. मुख्यमंत्री योगी यांनी केवळ तिच्याशी संवाद साधला नाही, तर तिच्या प्रवेशाची हमीही दिली. .कानपूरची राहणारी मायरा नावाची ही चिमुकली आपल्या आईसोबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या जनता दरबारात आली होती. मायरा आपल्या आईसोबत तिथे बसली होती. दरम्यान, मुख्यमंत्री योगी तिथे आले आणि मायराच्या आईने तिच्या प्रवेशासाठी विनंती केली. मुख्यमंत्री योगी म्हणाले, "कोठे प्रवेश करायचा आहे?" त्यांनी मायराला विचारले, शाळेत जाशील का?, मायऱ्याने होकार दिल्यावर मुख्यमंत्री योगी म्हणाले. मोठी झाल्यावर काय बनशील?, यावर मायरा म्हणाली, "मी डॉक्टर बनणार आहे." मायऱ्याच्या या उत्तरावर मुख्यमंत्री योगी आनंदाने हसले आणि तिला चॉकलेट दिले. .मुख्यमंत्री यांनी तिच्या महत्त्वाकांक्षेबद्दल विचारले आणि जेव्हा त्यांना तिचे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न कळाले. तेव्हा त्यांनी अधिकाऱ्यांना तात्काळ तिचा प्रवेश सुनिश्चित करण्याचे आदेश दिले. त्यांनी त्या मुलीला चॉकलेटही दिले. ANI शी बोलताना मायराची आई मुख्यमंत्री यांच्या आश्वासनाने खूप आनंदी झाल्याचे सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.