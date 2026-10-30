Uttar Pradesh Government: गाय खरेदीसाठी ४० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान; उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली लखनौ येथे झालेल्या उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पशुपालन, महामार्ग, आरोग्य, शिक्षण आणि औद्योगिक विकासाशी संबंधित अनेक प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. यामध्ये ‘स्टेट लाइव्हस्टॉक मिशन’अंतर्गत सुधारित देशी गायींच्या खरेदीसाठी अनुदान, चार लिंक एक्सप्रेसवेच्या विकासकांची निवड आणि १,००० एकर क्षेत्रावर पीएम मित्र मेगा टेक्स्टाईल पार्क उभारण्याच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे..देशी गायींच्या खरेदीसाठी अनुदानशेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि देशी गोवंशाचे संवर्धन करणे हा ‘स्टेट लाइव्हस्टॉक मिशन’चा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत सुधारित देशी जातीची एक गाय खरेदी करण्यासाठी ४० हजार रुपये, तर दोन गायी खरेदी करण्यासाठी ८० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची तरतूद असल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे.साहिवाल, हरियाणवी आणि गंगातिरी या देशी जातींच्या संवर्धनावर भर दिला जाणार आहे. गायींची दूध उत्पादन क्षमता वाढवून पशुपालकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट आहे.याशिवाय शेळी, मेंढी आणि वराहपालनाला प्रोत्साहन देण्याची तरतूद आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना उपजीविकेसाठी १०० कोंबडीची पिल्ले मोफत देण्याची योजनाही प्रस्तावित आहे..चार लिंक एक्सप्रेसवेच्या विकासाला चालनाराज्यातील महामार्ग जोडणी सुधारण्यासाठी चार लिंक एक्सप्रेसवे प्रकल्पांच्या विकासकांच्या निवडीस मंजुरी देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आग्रा-लखनौ एक्सप्रेसवे ते पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जोडणारा मार्ग, झाशी लिंक एक्सप्रेसवे आणि जेवर लिंक एक्सप्रेसवे यांचा समावेश आहे.या प्रकल्पांमुळे राज्यातील विविध भागांमधील रस्ते संपर्क अधिक सुलभ करण्याच्या प्रयत्नांना चालना मिळणार आहे.मैनपुरी येथील सैनिक स्कूलच्या उभारणीसाठी ९.५२४ हेक्टर जमीन विनामूल्य हस्तांतरित करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच झाशी आणि ललितपूर जिल्ह्यांमध्ये आधुनिक गोदामे उभारण्यासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे..शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस उपचारशासकीय माध्यमिक शाळा, संस्कृत पाठशाळा आणि बेसिक शिक्षण विभागातील शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबीयांना कॅशलेस वैद्यकीय उपचारांची सुविधा देण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आल्याचे दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे. या सुविधेमुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना उपचारांसाठी सुरुवातीला स्वतःच्या खिशातून खर्च करण्याची गरज कमी होऊ शकते..१,००० एकरांवर पीएम मित्र मेगा टेक्स्टाईल पार्कलखनौ आणि हरदोई परिसरात १,००० एकर क्षेत्रावर उभारण्यात येणाऱ्या पीएम मित्र मेगा टेक्स्टाईल पार्कच्या मास्टर डेव्हलपरच्या निवडीस मंजुरी देण्यात आली आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे हा या प्रकल्पामागील उद्देश आहे.राज्यात सायबर सुरक्षा ऑपरेशन्स सेंटर आणि ‘प्रगती’ रोबोटिक्स पार्क स्थापन करण्याच्या प्रस्तावांनाही मंजुरी देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे डिजिटल सुरक्षा आणि रोबोटिक्स क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे..प्रयागराजमध्ये निवासस्थाने आणि महिला वसतिगृहप्रयागराज येथे उच्च न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांसाठी ८४५ शासकीय निवासस्थाने, सभागृह आणि नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृह उभारण्याच्या प्रस्तावांना वित्तीय मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती आहे.याशिवाय लखनौ आणि वाराणसीमधील सांडपाणी व्यवस्थापन व पिण्याच्या पाण्याशी संबंधित सात योजनांसाठी निधी मंजूर करण्यात आल्याचे नमूद आहे. जलवाहतुकीचे नियमन करण्यासाठी ‘उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-२०२६’लाही मंजुरी देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.या निर्णयांद्वारे पशुपालन, वाहतूक, औद्योगिक गुंतवणूक, आरोग्य सुविधा आणि नागरी पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्याचा उत्तर प्रदेश सरकारचा प्रयत्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.