Uttar Pradesh Government: गोमती नदीत सोडली ५० हजार माशांची पिल्ले; मत्स्यसंपदा वाढवण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारचा पुढाकार

उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ येथील गोमती नदीत ‘रिव्हर रँचिंग’ उपक्रमांतर्गत ५० हजार माशांची पिल्ले सोडण्यात आली. नदीतील स्थानिक माशांच्या प्रजातींचे संवर्धन करणे, जल परिसंस्थेचे संतुलन राखणे आणि पारंपरिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेला बळ देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.या उपक्रमात ८० ते १०० मिलिमीटर आकाराची दर्जेदार मत्स्य बीजे वैज्ञानिक पद्धतीने नदीत सोडण्यात आली. नैसर्गिक जलस्रोतांमधील माशांची संख्या वाढवणे आणि मत्स्यसंपदेचे दीर्घकालीन संवर्धन करणे यासाठी अशा उपक्रमांना महत्त्व दिले जात आहे.स्थानिक माशांच्या प्रजातींच्या संवर्धनावर भरनद्यांमधील जैवविविधता टिकवण्यासाठी आणि नैसर्गिक अन्नसाखळीचे संतुलन राखण्यासाठी ‘रिव्हर रँचिंग’ उपयुक्त ठरू शकते. या प्रक्रियेत माशांची पिल्ले नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये सोडली जातात. त्यामुळे योग्य परिस्थितीत माशांची संख्या वाढण्यास मदत होते. गोमती नदीतील मत्स्यसंपदा समृद्ध करण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम राबवण्यात आला..मच्छीमारांच्या उपजीविकेला मिळणार आधारउपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यांनी नद्यांचे आरोग्य आणि जल जैवविविधता टिकवण्यासाठी अशा वैज्ञानिक उपक्रमांचे महत्त्व अधोरेखित केले. नैसर्गिक जलस्रोतांमधील माशांचे प्रमाण वाढल्यास पारंपरिक मच्छीमारांना मासेमारीतून उत्पन्न मिळण्याच्या संधी वाढू शकतात. मच्छीमार समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले..मत्स्यव्यवसाय मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद यांनी नैसर्गिक जलस्रोतांमधील मत्स्यसंपदेचे संवर्धन आणि तिचा शाश्वत वापर करण्यावर भर दिला. प्रदूषण आणि अतिमासेमारी यांसारख्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर माशांच्या प्रजातींचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचे या उपक्रमातून अधोरेखित झाले..Chakan MIDC: चाकण एमआयडीसीतील कामगारांना दिवाळी गिफ्ट! कुणाला ३० हजार, तर कुणाला ५५ हजारांचा बोनस.मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अधिकारी उपस्थितया कार्यक्रमाला मत्स्यव्यवसाय विभागाचे विशेष सचिव सुशील कुमार, उपसंचालक पुनीत कुमार, उपसंचालक उग्रसेन सिंह आणि उपसंचालिका सृष्टी यादव यांच्यासह विभागातील तंत्रज्ञ व कर्मचारी उपस्थित होते.नद्यांमधील मत्स्यसंपदेचे संवर्धन, जल जैवविविधतेचे संरक्षण आणि मच्छीमारांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अशा उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.