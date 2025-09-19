Lucknow News : 'श्री अन्न’ खरेदी १ ऑक्टोबरपासून सुरू; उत्तर प्रदेश सरकारची घोषणा

लखनऊ - उत्तर प्रदेश सरकारने १ ऑक्टोबरपासून ‘श्री अन्न’ (भरड धान्य) खरेदीला सुरुवात करण्याची घोषणा केली आहे. ही खरेदी मोहीम ३१ डिसेंबरपर्यंत सुरू राहील. राज्यातील दुहेरी इंजिन असलेले सरकार शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा यासाठी भरड धान्याच्या लागवडीला प्रोत्साहन देत आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..मका, बाजरी आणि ज्वारीच्या खरेदीसाठी नोंदणी आणि नूतनीकरण प्रक्रिया fcs.up.gov.in या वेबसाइटवर किंवा ‘यूपी किसान मित्र’ ॲपवर सुरू आहे. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, केवळ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनाच आपले धान्य विकता येणार आहे..धान्य खरेदी केंद्रे ३१ डिसेंबरपर्यंत सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत दररोज सुरू राहतील. शेतकऱ्यांच्या आधार-जोडणी केलेल्या बँक खात्यांमध्ये थेट पैसे जमा होतील. बायोमेट्रिक ई-पीओपी (e-POP) पडताळणीद्वारे ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असेल, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले..किमान आधारभूत किंमत (MSP) जाहीर राज्य सरकारने २०२५-२६ या हंगामासाठी भरड धान्याचे किमान आधारभूत दर (MSP) निश्चित केले आहेत -मका: २,४०० रुपये प्रति क्विंटलबाजरी: २,७७५ रुपये प्रति क्विंटलहायब्रीड ज्वारी: ३,६९९ रुपये प्रति क्विंटलमालवंडी ज्वारी: ३,७४९ रुपये प्रति क्विंटल.ही खरेदी जिल्हानिहाय केली जाणार असून, मका, बाजरी आणि ज्वारीसाठी विविध जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही मदतीसाठी १८००१८००१५० या टोल-फ्री क्रमांकावर किंवा स्थानिक अन्न आणि पणन अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.