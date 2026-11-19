उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशमध्ये तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या रोजगार मेळाव्यांमध्ये बुधवारी (१८ नोव्हेंबर) दोन वेगवेगळे चित्र पाहायला मिळाले. कानपूर जिल्ह्यातील घाटमपूर येथे २,०३९ रिक्त पदांसाठी आयोजित मेळाव्यात केवळ ५७६ उमेदवार सहभागी झाले. त्यापैकी ३४३ जणांची निवड करून त्यांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली. उमेदवारांच्या कमतरतेमुळे तब्बल १,६९६ पदे रिक्त राहिली. दुसरीकडे, प्रयागराजमध्ये आयोजित रोजगार महोत्सवात २,४१९ तरुणांची निवड करण्यात आली..कानपूरमध्ये २२ कंपन्या, तरी उमेदवारांचा कमी प्रतिसादघाटमपूर येथे सेवायोजन विभागाच्या वतीने आयोजित रोजगार मेळाव्यात टाटा मोटर्ससह वाहन उद्योग, आरोग्य सेवा, सुरक्षा आणि वित्त क्षेत्रातील २२ कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या. आयटीआयपासून बीटेक पदवीधरांपर्यंतच्या उमेदवारांसाठी एकूण २,०३९ पदे उपलब्ध होती.मात्र, प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी केवळ ५७६ उमेदवार उपस्थित राहिले. कंपन्यांनी कागदपत्रांची पडताळणी आणि मुलाखतीनंतर ३४३ उमेदवारांची निवड केली. त्यांना मेळाव्याच्या ठिकाणीच नियुक्तीपत्रे देण्यात आली..सेवायोजन विभागाचे सहायक संचालक उज्ज्वल कुमार सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुरेशा उमेदवारांनी सहभाग न घेतल्यामुळे १,६९६ पदे रिक्त राहिली. एकीकडे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असताना दुसरीकडे उमेदवारांचा कमी प्रतिसाद हा या मेळाव्यातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला.प्रयागराजमध्ये २,४१९ तरुणांना नियुक्तीपत्रेकानपूरमध्ये उमेदवारांचा प्रतिसाद कमी असताना प्रयागराजमधील रोजगार महोत्सवाला मात्र चांगला प्रतिसाद मिळाला. झलवा येथील शंभूनाथ ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटमध्ये आयोजित दोन दिवसीय ‘बृहद रोजगार महोत्सव-२०२६’मध्ये विविध कंपन्यांनी मुलाखती घेतल्या. त्यातून २,४१९ तरुणांची निवड करण्यात आली..उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्या हस्ते निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली. विभागीय सेवायोजन कार्यालयाचे सहायक संचालक राजीव कुमार यादव यांनी महोत्सवाचे नियोजन केले होते. संस्थेचे संस्थापक कौशल कुमार तिवारी यांनी शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग यांच्यातील समन्वयातून तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळत असल्याचे सांगितले.रोजगाराच्या संधी आणि तरुणांचा प्रतिसाद चर्चेतकानपूरमधील मेळाव्यात एका उमेदवारामागे जवळपास चार नोकऱ्यांचे पर्याय उपलब्ध होते. तरीही मोठ्या संख्येने पदे रिक्त राहिल्याने रोजगार मेळाव्यांमधील उमेदवारांचा सहभाग, उपलब्ध नोकऱ्यांचे स्वरूप आणि तरुणांच्या अपेक्षा याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. तर प्रयागराजमधील मोठ्या संख्येने झालेली निवड रोजगार मेळाव्यांच्या माध्यमातून तरुणांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात, हे दाखवणारी ठरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.