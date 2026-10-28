Uttar Pradesh News: दिवाळीपूर्वी योगी सरकारकडून किमान वेतनाचे नवे दर जाहीर; १ ऑक्टोबरपासून सुधारित वेतन लागू

उत्तर प्रदेश : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील औद्योगिक आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ केली आहे. कामगार विभागाने ७४ अनुसूचित नियोजनांसाठी परिवर्तनीय महागाई भत्त्याचे (VDA) सुधारित दर निश्चित केले आहेत. त्यानुसार कामगारांच्या मासिक वेतनात १७४.२५ रुपयांपासून २३८.३९ रुपयांपर्यंत वाढ होणार आहे. हे नवे दर १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू करण्यात आले असून ३१ मार्च २०२७ पर्यंत प्रभावी राहतील..कामगारांचे कौशल्य, कामाचे स्वरूप आणि भौगोलिक क्षेत्र यांनुसार सुधारित किमान वेतन निश्चित करण्यात आले आहे. गौतम बुद्ध नगर आणि गाझियाबादमधील कामगारांसाठी स्वतंत्र दर ठेवण्यात आले असून, इतर महानगरपालिका क्षेत्रे आणि उर्वरित जिल्ह्यांसाठी वेगवेगळे दर लागू असतील.गौतम बुद्ध नगर आणि गाझियाबादमध्ये किती वेतन?गौतम बुद्ध नगर आणि गाझियाबाद या औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये अकुशल कामगारांचे किमान मासिक वेतन १३,६९० रुपयांवरून १३,८८३.५९ रुपये करण्यात आले आहे. अर्धकुशल कामगारांचे वेतन १५,०५९ रुपयांवरून १५,२७१.४१ रुपये, तर कुशल कामगारांचे वेतन १६,८६८ रुपयांवरून १७,१०६.३९ रुपये करण्यात आले आहे.या क्षेत्रात कुशल कामगारांच्या वेतनात सर्वाधिक २३८.३९ रुपयांची मासिक वाढ झाली आहे..इतर महानगरपालिका क्षेत्रांसाठी सुधारित दरराज्यातील इतर महानगरपालिका क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या जिल्ह्यांमध्येही किमान वेतन वाढवण्यात आले आहे. अकुशल कामगारांचे मासिक वेतन १३,००६ रुपयांवरून १३,१८९.६८ रुपये झाले आहे. अर्धकुशल कामगारांना आता १४,५०७.४६ रुपये, तर कुशल कामगारांना १६,२५०.८६ रुपये किमान मासिक वेतन मिळेल.या श्रेणीत कामगारांच्या वर्गवारीनुसार १८३.६८ रुपयांपासून २२५.८६ रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे..उर्वरित जिल्ह्यांतील कामगारांनाही लाभउत्तर प्रदेशातील इतर जिल्ह्यांमध्ये अकुशल कामगारांचे किमान मासिक वेतन १२,३५६ रुपयांवरून १२,५३०.२५ रुपये करण्यात आले आहे. अर्धकुशल कामगारांचे वेतन १३,५९० रुपयांवरून १३,७८२.३० रुपये, तर कुशल कामगारांचे वेतन १५,२२४ रुपयांवरून १५,४३८.४२ रुपये झाले आहे.या जिल्ह्यांमध्ये कामगारांच्या वर्गवारीनुसार १७४.२५ रुपयांपासून २१४.४२ रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे..महागाई निर्देशांकाच्या आधारे निर्णयकामगार विभागाने अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा आधार घेत परिवर्तनीय महागाई भत्त्याचे नवे दर निश्चित केले आहेत. जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीतील निर्देशांकाच्या सरासरीचा विचार करून ही सुधारणा करण्यात आल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे.महागाईच्या बदलत्या परिस्थितीनुसार कामगारांच्या किमान वेतनात सुधारणा करणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. सुधारित दरांमुळे सणासुदीच्या काळात कामगारांना काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे..दैनिक वेतन कसे ठरणार?शासनाच्या निर्णयानुसार, दैनिक वेतनाची गणना करण्यासाठी संबंधित कामगाराच्या मासिक वेतनाला २६ ने भागले जाईल. तसेच, एखाद्या कामगाराला आधीपासूनच निर्धारित किमान वेतनापेक्षा अधिक वेतन मिळत असल्यास ते कमी करता येणार नाही, अशी तरतूदही दिलेल्या माहितीत नमूद आहे.सुधारित दर १ ऑक्टोबरपासून लागू झाल्याने संबंधित आस्थापनांनी त्या तारखेपासूनच्या वेतनाची गणना नव्या दरांनुसार करणे अपेक्षित आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील ७४ अनुसूचित नियोजनांमध्ये काम करणाऱ्या पात्र कामगारांना होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.