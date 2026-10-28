देश

Uttar Pradesh News: दिवाळीपूर्वी योगी सरकारकडून किमान वेतनाचे नवे दर जाहीर; १ ऑक्टोबरपासून सुधारित वेतन लागू

Uttar Pradesh Minimum Wage Hike : दिवाळीपूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारने ७४ अनुसूचित नियोजनांतील कामगारांसाठी किमान वेतनाचे सुधारित दर जाहीर केले आहेत. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू झालेल्या नव्या दरांनुसार कामगारांच्या मासिक वेतनात १७४.२५ ते २३८.३९ रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. हे दर ३१ मार्च २०२७ पर्यंत लागू राहतील.
Uttar Pradesh has introduced revised minimum wage rates for eligible workers from October 1, 2026

Uttar Pradesh has introduced revised minimum wage rates for eligible workers from October 1, 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेश : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील औद्योगिक आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ केली आहे. कामगार विभागाने ७४ अनुसूचित नियोजनांसाठी परिवर्तनीय महागाई भत्त्याचे (VDA) सुधारित दर निश्चित केले आहेत. त्यानुसार कामगारांच्या मासिक वेतनात १७४.२५ रुपयांपासून २३८.३९ रुपयांपर्यंत वाढ होणार आहे. हे नवे दर १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू करण्यात आले असून ३१ मार्च २०२७ पर्यंत प्रभावी राहतील.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
salary
Diwali
Yogi government
Government
Marathi News Esakal
www.esakal.com