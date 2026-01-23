ऑनर किलिंगचा थरार! मध्यरात्री तरुणीला प्रियकरासोबत नको त्या अवस्थेत पकडलं, कुटुंबीयांनी फावड्याने हल्ला करत दोघांना जागीच संपवलं

मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) : मुरादाबाद जिल्ह्यातील पाकबडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ऑनर किलिंगचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. तीन सख्या भावांनी आपली बहीण काजल आणि तिचा प्रियकर अरमान याची फावड्याने निर्घृण हत्या (Honor Killing in Moradabad) करून दोन्ही मृतदेह जमिनीत पुरल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणामुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे..अरमान रात्रभर घरी न परतल्याने व त्याचा मोबाईल बंद येत असल्याने कुटुंबीयांनी शोध सुरू केला. तीन दिवस कोणताही ठावठिकाणा न लागल्याने त्यांनी मुरादाबादचे एसएसपी यांच्याकडे धाव घेतली. त्यानंतर पोलिसांनी तपासाला गती देत गावात चौकशी सुरू केली..भावांनी दिली गुन्ह्याची कबुलीपोलिसांनी काजलचे भाऊ सतीश व रिंकू यांची सखोल चौकशी केली असता त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली. रविवारी रात्री अरमान काजलला भेटण्यासाठी तिच्या घरी आला होता. घरात अरमानला पाहताच संतापलेल्या भावांनी जवळच असलेला फावडा उचलून त्याच्या डोक्यात घातला. काजल त्याला वाचवण्यासाठी धावून आली असता तिच्यावरही हल्ला करण्यात आला. दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यानंतर आरोपींनी दोन्ही मृतदेह गावापासून काही अंतरावर गागन नदीच्या काठावर पुरले..Satara Crime : अनैतिक संबंधातून तरुणाचा निर्घृण खून; मशिनने मृतदेहाचे तुकडे करुन भरले पोत्यात; क्रूर हत्येने फलटण हादरलं!.पोलिसांनी आरोपींच्या सांगण्यावरून नदीकाठावरून दोन्ही मृतदेह बाहेर काढून शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत. प्रकरण दोन वेगवेगळ्या समाजांशी संबंधित असल्याने गावात मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे..गावात तणावपूर्ण शांततास्थानिक ग्रामस्थांच्या मते, प्रेमप्रकरणामुळे हा प्रकार घडला. काजल आणि अरमान शेजारीच राहत होते व त्यांच्यात प्रेमसंबंध होते. रात्री दोनच्या सुमारास अरमान काजलच्या घरी आला असताना घरच्यांनी त्याला आक्षेपार्ह स्थितीत पकडले आणि त्यानंतर हा टोकाचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या गावात पोलीस व अग्निशमन दलाची पथके तैनात असून तणावपूर्ण शांतता आहे..Iranian Woman : प्रेमाचं रूपांतर लग्नात झालं अन् ती गर्भवती राहिली, तिला बाळ होताच..; भारतात आलेल्या इराणी महिलेचं 'धरणगाव कनेक्शन' काय?.तिन्ही आरोपींना कारागृहात डांबलेगुरुवारी सकाळी काजलच्या मृतदेहावर मझोला पोलीस ठाण्याजवळील गागन नदीकिनारी अंत्यसंस्कार करण्यात आले, तर अरमानचा मृतदेह त्याच्या गावातील स्मशानभूमीत दफन करण्यात आला. काजलच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी मृत अरमानविरुद्धही युवतीला फूस लावल्याच्या कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात सतीश, रिंकू आणि राजाराम या तिन्ही भावांना अटक करून न्यायालयाने त्यांना कारागृहात पाठवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.