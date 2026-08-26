Mukhyamantri Bal Seva: आई-वडिलांचे छत्र हरपले? शिक्षणासाठी सरकार देणार दरमहा २,५०० रुपये; २३ वर्षांपर्यंत मिळणार लाभ

पालकांचे छत्र हरपलेल्या आणि बालमजुरी किंवा भिक्षावृत्तीतून मुक्त केलेल्या बालकांसाठी उत्तर प्रदेश सरकारची 'मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)' आधार ठरत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र मुलांना १८ वर्षांपर्यंत दरमहा २,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. तर १८ वर्षांनंतर पदवी किंवा डिप्लोमा शिक्षण घेणाऱ्या युवक-युवतींना २३ वर्षांपर्यंत दरमहा २,५०० रुपये शिक्षणासाठी दिले जात आहेत. सध्या राज्यातील १,०३,६११ बालके या योजनेचा लाभ घेत आहेत..१८ वर्षांपर्यंत दरमहा २,५०० रुपयेआई-वडील किंवा कमावत्या पालकांपैकी एकाचे छत्र हरपलेल्या पात्र बालकांना वयाची १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत दरमहा २,५०० रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. आर्थिक अडचणीमुळे मुलांचे शिक्षण थांबू नये आणि त्यांना कुटुंबासोबत सुरक्षित वातावरणात वाढता यावे, हा योजनेचा उद्देश आहे.शिक्षणासाठी २३ वर्षांपर्यंत मदत१८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर शिक्षण सुरू ठेवणाऱ्या पात्र युवक-युवतींनाही सरकारकडून मदत मिळते. पदवी किंवा डिप्लोमा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी वयाच्या २३ वर्षांपर्यंत दरमहा २,५०० रुपये दिले जातात. त्यामुळे पालकांच्या निधनानंतरही उच्च शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक आधार मिळतो..१ लाख ३ हजारांहून अधिक बालके लाभार्थीउत्तर प्रदेशात सध्या १,०३,६११ बालके या योजनेचा लाभ घेत आहेत. केवळ आर्थिक मदत देण्याऐवजी मुलांचे शिक्षण सुरू ठेवणे आणि त्यांना भविष्यात स्वावलंबी बनवणे, यावर सरकारचा भर आहे.पात्र बालकांचा शोध घेण्यासाठी विशेष सर्व्हेएकही पात्र बालक योजनेपासून वंचित राहू नये यासाठी महिला व बालविकास विभागाने जिल्हा पातळीवर विशेष मोहीम राबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जिल्हा प्रोबेशन अधिकाऱ्यांना पात्र बालकांची ओळख पटवणे, कागदपत्रांची पडताळणी करणे आणि जनजागृती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.या मोहिमेमुळे पालक गमावलेल्या तसेच बालमजुरी आणि भिक्षावृत्तीतून मुक्त झालेल्या अधिकाधिक बालकांना सरकारी मदतीच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.