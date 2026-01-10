Police Moustache: पोलीस दलात मिशी ठेवली तर मिळतो भत्ता! आजही ब्रिटिश कालीन जुनी परंपरा कायम, काय आहे कारण?

उत्तर प्रदेश पोलीस दलात एकेकाळी पिळदार आणि रुबाबदार मिशा हे पोलीस कर्मचाऱ्याच्या जरबबेचे आणि अधिकाराचे प्रतीक मानले जात असे. ब्रिटीश काळापासून चालत आलेली ही परंपरा आजही पोलीस विभागात जिवंत आहे. विशेष म्हणजे, नियमानुसार व्यवस्थित आणि घट्ट मिशा राखणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्याला शासनाकडून विशेष 'मिशा भत्ता' देण्याची तरतूद आहे. मात्र, बदलत्या काळानुसार पोलिसांमधील हा मिशांचा रुबाब आता कमी होताना दिसत आहे..मिर्झापूर जिल्ह्याचे उदाहरण घेतले तर येथे सुमारे अडीच हजार पोलीस कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे यापैकी एकाही पोलीस कर्मचाऱ्याला सध्या मिशांचा भत्ता मिळत नाही.पोलीस विभागाच्या म्हणण्यानुसार, जर एखाद्या पोलीस कर्मचाऱ्याने विभागाच्या निकषांनुसार मिशा राखल्या आणि त्यासाठी रीतसर अर्ज केला, तर त्याला हा भत्ता नक्कीच दिला जाईल. अनेकदा वरिष्ठ अधिकारी जेव्हा पोलीस ठाण्यांना भेटी देतात, तेव्हा एखादा शिपाई रुबाबदार मिशांमध्ये दिसला तर त्याला जागेवरच बक्षीस देऊन गौरविण्यात येते, परंतु नियमित भत्ता घेणाऱ्यांची संख्या आता शून्यावर आली आहे..मिशांच्या भत्त्यासोबतच पोलीस दलात ब्रिटीश काळापासून चालत आलेले इतरही काही भत्ते आजही अस्तित्वात आहेत. यामध्ये 'सायकल भत्ता' हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आजही पोलीस ठाण्यात आणि फील्डवर तैनात असलेल्या हवालदार आणि मुख्य हवालदारांना सायकल भत्त्यापोटी दरमहा २०० रुपये दिले जातात. मिर्झापूर जिल्ह्यात सुमारे ११०० पोलीस कर्मचारी या सुविधेचा लाभ घेतात. तसेच, बीटवर काम करणाऱ्या उपनिरीक्षकांना दुचाकीसाठी दरमहा ४०० रुपये भत्ता दिला जातो..पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले आहे की, मिशा राखणे हे केवळ वैयक्तिक आवडीचे काम नसून ते पोलीस गणवेशाच्या प्रतिष्ठेशी जोडलेले आहे. जर एखाद्या पोलीस कर्मचाऱ्याने आकर्षक आणि सुव्यवस्थित मिशा ठेवल्या तर त्यामुळे त्याची जनमानसातील प्रतिमा अधिक कणखर दिसते..पोलीस उपमहानिरीक्षक सोमेन बर्मा यांनी सांगितले की, जिल्ह्यामध्ये सध्या कोणीही या भत्त्यासाठी पात्र ठरलेला नाही, परंतु जर कोणी निकषांनुसार मिशा ठेवून अर्ज केला, तर प्रशासन त्यांना प्रोत्साहन म्हणून हा भत्ता नक्की सुरू करेल.आजच्या आधुनिक काळात जिथे पोलिसांकडे हायटेक वाहने आणि उपकरणे येत आहेत, तिथे सायकल भत्ता आणि मिशांचा भत्ता यांसारख्या गोष्टी आजही आपल्याला गौरवशाली इतिहासाची आठवण करून देतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.