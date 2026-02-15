CM Yogi Adityanath: लाडक्या बहिणींना १५०० रुपये पेन्शन; योगी सरकारची मोठी योजना, पाहा कोणा-कोणाला होणार फायदा

उत्तर प्रदेशातील कोट्यवधी महिला आणि ज्येष्ठांसाठी एक खूप मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पेन्शनमध्ये मोठी वाढ करण्याची घोषणा केली असून, आता गरजूंच्या खात्यात दरमहा १५०० रुपये जमा होणार आहेत..विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील १.०६ कोटी पेन्शनधारकांसाठी हा मोठा निर्णय जाहीर केला. यामध्ये निराधार महिला, वृद्ध आणि दिव्यांग व्यक्तींचा समावेश आहे. २०१७ पूर्वी या लोकांना अत्यंत कमी पेन्शन मिळत होती. भाजप सरकारने ती आधी १००० रुपये केली होती आणि आता ती १५०० रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे गरीब कुटुंबांना मोठा आधार मिळणार आहे..या बजेटमध्ये पेन्शन वाढीसोबतच राज्याच्या विकासासाठी इतरही अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. येत्या २१ फेब्रुवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उत्तर प्रदेशातील पहिल्या 'सेमीकंडक्टर पार्क'चे भूमिपूजन होणार आहे. तसेच मेरठ ते दिल्ली दरम्यान धावणाऱ्या 'रॅपिड रेल'चे उद्घाटनही पंतप्रधान मोदी करणार आहेत. यामुळे उत्तर प्रदेश आता तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही देशात आघाडीवर जाणार आहे..Premium| Municipal elections Maharashtra: पैशांचा महापूर आणि मतचोरीचा धोका, विजय वडेट्टीवारांचे गंभीर आरोप.मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी विरोधकांवरही जोरदार टीका केली. पूर्वांचल एक्सप्रेसवेच्या कामात जुन्या सरकारने कसा भ्रष्टाचार केला होता, हे त्यांनी आकडेवारीसह सांगितले. आता बनारस ते दिल्ली दरम्यान एक नवीन हायस्पीड रेल्वे कॉरिडोर तयार केला जाणार आहे. हा रेल्वे मार्ग पूर्वांचल एक्सप्रेसवेला समांतर असेल. यामुळे पूर्व उत्तर प्रदेशातील जनतेचा प्रवास अधिक सुखकर आणि वेगवान होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.