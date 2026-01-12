देश

उत्तर प्रदेशात गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले; जौनपूर आणि आग्रा येथे झालेल्या चकमकीत सराईत गुन्हेगार जखमी

राज्यात गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी उत्तर प्रदेश पोलीस सातत्याने कठोर पावले उचलत आहेत.
up police encounter

up police encounter

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राज्यात गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी उत्तर प्रदेश पोलीस सातत्याने कठोर पावले उचलत आहेत. दररोज विविध जिल्ह्यांतून पोलीस आणि गुन्हेगारांमधील चकमकीच्या बातम्या समोर येत असून, यामध्ये सराईत गुन्हेगारांना अटक केली जात आहे. आज जौनपूर आणि आग्रा या दोन जिल्ह्यांत झालेल्या वेगवेगळ्या चकमकींत पोलिसांनी गुन्हेगारांना जेरबंद केले आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
police
crime
encounter
agra
Criminal cases

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com