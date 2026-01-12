उत्तर प्रदेशात गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले; जौनपूर आणि आग्रा येथे झालेल्या चकमकीत सराईत गुन्हेगार जखमी

राज्यात गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी उत्तर प्रदेश पोलीस सातत्याने कठोर पावले उचलत आहेत. दररोज विविध जिल्ह्यांतून पोलीस आणि गुन्हेगारांमधील चकमकीच्या बातम्या समोर येत असून, यामध्ये सराईत गुन्हेगारांना अटक केली जात आहे. आज जौनपूर आणि आग्रा या दोन जिल्ह्यांत झालेल्या वेगवेगळ्या चकमकींत पोलिसांनी गुन्हेगारांना जेरबंद केले आहे..गो-तस्करांशी दोन हात, एक जखमी तर दोन अटकेतजौनपूरमधील शाहगंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील फैजाबाद रोडवर पोलिसांच्या विशेष पथकाने (SOG) आणि स्थानिक पोलिसांनी गो-तस्करांची नाकेबंदी केली होती. यावेळी गुन्हेगारांनी पोलिसांच्या दिशेने गोळीबार करण्यास सुरुवात केली. पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ केलेल्या प्रत्युत्तरात एका गुन्हेगाराच्या खांद्याला गोळी लागली, तर त्याच्या दोन साथीदारांना पोलिसांनी घटनास्थळावरूनच अटक केली आहे.या कारवाईदरम्यान अंधाराचा फायदा घेऊन एक गुन्हेगार पळून जाण्यात यशस्वी झाला असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत. पोलिसांनी घटनास्थळावरून गोवंशाने भरलेली एक पिकअप गाडी आणि बेकायदेशीर शस्त्रे जप्त केली आहेत..साधूच्या हत्येचा आरोपी पोलिसांच्या जाळ्यातआग्रा जिल्ह्यातील पिनाहट परिसरातही पोलिसांची आणि एका हत्येच्या आरोपीची समोरासमोर चकमक झाली. काही दिवसांपूर्वी एका मंदिरात झालेल्या साधूच्या हत्येचा मुख्य आरोपी बच्चू सिंह हा तेव्हापासून फरार होता. त्याला पकडण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांवर त्याने गोळीबार केला.पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत बच्चू सिंह याच्या पायाला गोळी लागली असून त्याला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या आरोपीकडून एक गावठी कट्टा, काडतुसे आणि रिकाम्या पुंगळ्या जप्त करण्यात आल्या आहेत..पोलिसांचा कडक इशारासतत होत असलेल्या या कारवाईमुळे गुन्हेगारांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी गुन्हेगारांविरुद्धचा हा पवित्रा अधिक तीव्र केला जाईल, असे संकेत पोलीस विभागाने दिले आहेत. फरार असलेल्या इतर गुन्हेगारांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी सर्च ऑपरेशन सुरू केले आहे..जौनपूर आणि आग्रा येथील या कारवायांमुळे पोलीस प्रशासन सतर्क असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. विशेषतः धार्मिक स्थळांवरील गुन्हे आणि गो-तस्करी यांसारख्या गंभीर प्रकरणांतील आरोपींना जेरबंद केल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.