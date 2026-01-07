विद्यार्थिनीवर अत्याचार करणारा तालिब एन्काउंटरमध्ये ठार! UP पोलीसांची कारवाई, असा घडला चकमकीचा थरार

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे एका महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीवर झालेल्या सामूहिक अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि सराईत गुन्हेगार तालिब ऊर्फ आझम खां याला पोलिसांनी चकमकीत कंठस्नान घातले आहे.रविवारी उशिरा रात्री सुलतानपूर जिल्ह्यातील लंभुआ परिसरात लखीमपूर खेरी आणि स्थानिक पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने केलेल्या कारवाईत हा एक लाखाचा इनामी बदमाश ठार झाला. तालिबविरुद्ध खुनाचा प्रयत्न, लूटमार आणि बलात्कारासारखे एकूण १७ गंभीर गुन्हे दाखल होते..चकमकीचा थरारपोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तालिब सुलतानपूरमार्गे पळून जाण्याच्या तयारीत असल्याची गुप्त माहिती एसटीएफ (STF) आणि स्थानिक पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे सुलतानपूर-वाराणसी राष्ट्रीय महामार्गावरील दियरा फाट्याजवळ पोलिसांनी नाकेबंदी केली.संशयित दुचाकीवरून येताना दिसताच पोलिसांनी त्याला थांबण्याचा इशारा केला, मात्र शरण येण्याऐवजी तालिबने पोलिसांच्या दिशेने अंदाधुंद गोळीबार सुरू केला. पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ केलेल्या जवाबी कारवाईत तालिब गंभीर जखमी झाला. त्याला तातडीने जवळच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात नेण्यात आले, मात्र तिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..काय होते क्रूर कृत्य?तालिबवर ज्या सर्वात भीषण गुन्ह्याचा आरोप होता, तो १५ डिसेंबर २०२५ रोजी लखीमपूर खेरी येथे घडला होता. सकाळी आपल्या मैत्रिणीसोबत कोचिंग क्लासला जाणाऱ्या एका विद्यार्थिनीला तालिब आणि त्याच्या दोन साथीदारांनी (सलमान आणि मुख्तार) लखीमपूर-बेहजम रस्त्यावर अडवले होते.या नराधमांनी तिला जबरदस्तीने रस्त्याच्या कडेला असलेल्या उसाच्या शेतात नेले आणि तिच्यावर सामूहिक अत्याचार केला. या घटनेने संपूर्ण उत्तर प्रदेशात संतापाची लाट उसळली होती. पीडितेने संशयावरून दिलेल्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपींची ओळख पटवली होती, तेव्हापासून तालिब फरार होता..गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आणि दहशत२६ वर्षीय तालिब ऊर्फ आझम खां हा लखीमपूर खेरी जिल्ह्यातील गौरिया गावचा रहिवासी होता. अल्पावधीतच त्याने गुन्हेगारी विश्वात आपली दहशत निर्माण केली होती. लखीमपूर खेरीच्या विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये त्याच्याविरुद्ध खुनाचा प्रयत्न, सशस्त्र दरोडा आणि आर्म्स ॲक्ट अंतर्गत अनेक गुन्हे दाखल होते. त्याची वाढती गुन्हेगारी पाहता प्रशासनाने त्याच्यावर एक लाख रुपयांचे इनाम घोषित केले होते..पोलीस प्रशासनाचे यशतालिबच्या एन्काउंटरमुळे परिसरात सुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले असून, पीडित कुटुंबाला न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. लखीमपूर खेरी पोलिसांनी यापूर्वीच या प्रकरणातील इतर सहकाऱ्यांची ओळख पटवली असून, या कारवाईमुळे गुन्हेगारांना कडक संदेश देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुन्हेगारांविरुद्ध अवलंबलेल्या 'झिरो टॉलरन्स' धोरणांतर्गत ही मोठी कारवाई मानली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.