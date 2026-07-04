UP: प्राथमिक शिक्षण विभागाने घेतला मोठा निर्णय! ४६ 'सहायक वित्त व लेखाधिकाऱ्यांच्या' नियुक्तीचे आदेश जारी

उत्तर प्रदेशातील प्राथमिक शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या वित्तीय व्यवस्थापनाला (Financial Management) अधिक मजबूत आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य परियोजना कार्यालय (State Project Office) आणि जिल्हा बेसिक शिक्षण अधिकारी (BSA) कार्यालयांमध्ये प्रदीर्घ काळापासून रिक्त असलेल्या ४६ सहायक वित्त आणि लेखाधिकाऱ्यांच्या (Assistant Finance and Accounts Officer) पदांवर प्रतिनियुक्तीच्या (Deputation) आधारावर नियुक्तीचे अधिकृत आदेश जारी करण्यात आले आहेत..परियोजना संचालनालयाकडून (Project Directorate) जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत पत्रानुसार, या ४६ नवनियुक्त अधिकाऱ्यांपैकी ४४ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती विविध जिल्हा प्राथमिक शिक्षण अधिकारी (BSA) कार्यालयांमध्ये करण्यात आली आहे, तर २ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती थेट राज्य परियोजना कार्यालयात करण्यात आली आहे..'या' प्रशासकीय आणि वित्तीय कामांना मिळणार मोठी गतीविभागातील ही अत्यंत महत्त्वाची पदे बऱ्याच काळापासून रिक्त असल्यामुळे अनेक प्रशासकीय आणि आर्थिक निर्णय रखडले होते. या नवीन नियुक्त्यांमुळे आणि अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष कार्यभार (चार्ज) स्वीकारल्यामुळे खालील कामांना मोठी गती मिळणार आहे:जलद वित्तीय मंजुरी: शालेय शिक्षण आणि शैक्षणिक सुधारणांशी संबंधित प्रकल्पांना तातडीने वित्तीय मंजुरी (Financial Approval) मिळणे सुलभ होईल..Mumbai News: रेल्वेचे दावे कोरडे, डबे मात्र ओले! लोकलच्या छतातून पाण्याचा वर्षाव; रेल्वे प्रशासनावर टीकेचा भडिमार .वेळेवर देयके (Payments): शिक्षक, कर्मचारी आणि कंत्राटदारांचे रखडलेले सर्व प्रकारचे भत्ते आणि देयके (भुगतान) वेळेत पूर्ण करता येतील.लेखापरीक्षण (Audit): विभागाचे वार्षिक लेखांकन आणि लेखापरीक्षण (अकाउंटिंग व ऑडिट) अधिक प्रभावीपणे आणि वेळेत पूर्ण होईल..योजनांची अंमलबजावणी: सर्व शिक्षा अभियान, माध्यान्ह भोजन आणि इतर महत्त्वाच्या शासकीय योजनांचे वित्तीय व्यवस्थापन अधिक अचूक आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवणे शक्य होणार आहे.मीडिया रिपोर्टनुसार, या सर्व अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे उत्तर प्रदेशातील प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रशासकीय स्तरावर एक नवीन गतिशीलता पाहायला मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.