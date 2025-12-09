Love Affair : चार मुलांची आई प्रियकरासोबत गेली पळून; थेट पोलिस ठाणं गाठत मनीषानं पोलिसांना सांगितलं, 'मला पतीसोबत राहायचं नाही'

रायबरेली (उत्तर प्रदेश) : रायबरेली जिल्ह्यात (Raebareli Case) एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. चार मुलांची आई असलेली मनीषा नावाची महिला तिच्या प्रियकरासोबत पळून गेली असून पती घनश्यामने तिच्या बेपत्ता होण्याची तक्रार पोलिसांत दाखल केली. .पोलिसांच्या (Police) सततच्या चौकशीदरम्यान अखेर मनीषा तिच्या प्रियकर योगेंद्रसोबत थेट पोलिस स्टेशनमध्ये आली आणि स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, "मला माझ्या पतीसोबत राहायचे नाही." ही महिला २० नोव्हेंबर रोजी अचानक घरातून गायब झाली होती. त्यानंतर पोलिस तपासात तिचा ठावठिकाणा लागला..सोशल मीडियातून प्रेमाची सुरुवातमाहितीनुसार, मनीषा अनेक वर्षांपासून आपला पती आणि चार मुलांसोबत राहत होती. घनश्याम दिवसभर कष्ट करून परिवाराची जबाबदारी सांभाळत होता. परंतु, घरातील कामकाज संपल्यानंतर मनीषा सोशल मीडियावर चॅट करत असे. त्याचदरम्यान तिची ओळख योगेंद्र नावाच्या तरुणाशी झाली. ओळख प्रेमात बदलली आणि हळूहळू दोघांचे संबंध अधिक घट्ट झाले. या ऑनलाइन नात्याच्या आहारी जाऊन मनीषा आपल्या मुलांना व पतीला सोडून योगेंद्रच्या घरी जाऊन राहू लागली..Buldhana Crime : धक्कादायक घटना! लक्ष्मीच्या मनातही आलं नाही नवरा रात्री असं काही करेलं, रागाच्या भरात बोलली; पण रात्री जे घडलं ते....पतीचा शोध आणि पोलिसांत धावघरी परतल्यानंतर पत्नी आढळत नसल्याने घनश्यामने सर्वत्र शोधाशोध केली. कोणतीही माहिती मिळाली नाही, तेव्हा त्याने डीह पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली. पोलिस तपास सुरू असतानाच मनीषा स्वतः प्रियकरासह थेट पोलिस स्टेशनमध्ये आली आणि पतीसोबत राहण्यास तिने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला..मनीषाला समजावण्याचे प्रयत्न निष्फळनातेवाईक, गावकरी आणि पोलिसांनी तिला मुलांचा व कुटुंबाचा विचार करण्यास सांगितले, परंतु ती आपल्या निर्णयावर ठाम राहिली. मुलांसाठीही तिने कोणताही भावनिक प्रतिसाद दाखवला नाही. हिंदू पद्धतीने लग्नबद्ध असूनही, ती महिला आपल्या प्रियकरासोबतच राहण्याचा आग्रह धरत आहे. दरम्यान, या प्रकरणामुळे मुलांची अवस्थाही अत्यंत कठीण झाली आहे. गावातील लोक व नातेवाईक अजूनही तिला समजाविण्याचा प्रयत्न करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.