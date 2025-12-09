देश

Love Affair : चार मुलांची आई प्रियकरासोबत गेली पळून; थेट पोलिस ठाणं गाठत मनीषानं पोलिसांना सांगितलं, 'मला पतीसोबत राहायचं नाही'

Woman Missing from Raebareli Traced with Lover : या प्रकरणामुळे मुलांची अवस्थाही अत्यंत कठीण झाली आहे. गावातील लोक व नातेवाईक अजूनही तिला समजाविण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
रायबरेली (उत्तर प्रदेश) : रायबरेली जिल्ह्यात (Raebareli Case) एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. चार मुलांची आई असलेली मनीषा नावाची महिला तिच्या प्रियकरासोबत पळून गेली असून पती घनश्यामने तिच्या बेपत्ता होण्याची तक्रार पोलिसांत दाखल केली.

