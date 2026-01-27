देश

CM Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेशातील शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडून गौरव

UP government scholarship student success : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या शिष्यवृत्ती योजनेमुळे उत्तर प्रदेशातील गरजू विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण होऊन ते स्वावलंबी झाले आहेत. गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सन्मान करत या योजनेने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेशची दिशा अधिक मजबूत केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Uttar Pradesh scholarship scheme success stories : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्यवृत्ती योजना (Scholarship Scheme) राज्यातील गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांसाठी वरदान ठरत आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या आणि आता सन्मानाने नोकरी मिळवून स्वावलंबी झालेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नुकताच गौरव केला.

​उत्तर प्रदेश सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनेमुळे केवळ आर्थिक अडथळे दूर झाले नाहीत, तर विद्यार्थ्यांनी आत्मनिर्भरतेचे नवे शिखर गाठले आहे.

