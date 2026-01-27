CM Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेशातील शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडून गौरव

Uttar Pradesh scholarship scheme success stories : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्यवृत्ती योजना (Scholarship Scheme) राज्यातील गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांसाठी वरदान ठरत आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या आणि आता सन्मानाने नोकरी मिळवून स्वावलंबी झालेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नुकताच गौरव केला.उत्तर प्रदेश सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनेमुळे केवळ आर्थिक अडथळे दूर झाले नाहीत, तर विद्यार्थ्यांनी आत्मनिर्भरतेचे नवे शिखर गाठले आहे..यशोगाथा: श्रुति शुक्ला आणि अंकित यादवया सोहळ्यात अनेक विद्यार्थ्यांनी आपल्या संघर्षाच्या आणि यशाच्या कहाण्या सांगितल्या, ज्या इतर विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी आहेत:श्रुति शुक्ला (संगणक सहाय्यक): श्रुतिने २०२० मध्ये पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले. घरची ओढाताण असतानाही सरकारी शिष्यवृत्तीमुळे तिचे शिक्षण थांबले नाही. आज ती 'उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम'मध्ये संगणक सहाय्यक म्हणून कार्यरत आहे.अंकित यादव (सॉफ्टवेअर इंजिनिअर): मध्यमवर्गीय कुटुंबातील अंकितचे इंजिनिअर होण्याचे स्वप्न केवळ शिष्यवृत्तीमुळेच पूर्ण झाले. २०२४ मध्ये पदवी पूर्ण केल्यानंतर आज तो एका नामांकित कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम करत आहे..Nitin Gadkari: शिक्षण देणे काळाची गरज, विद्यापीठांनी ज्ञानावर अधिक भर द्यावा, नितीन गडकरींचे आवाहन .२. सन्मानित झालेले प्रेरणादायी विद्यार्थीशिष्यवृत्तीचा सदुपयोग करून रोजगार मिळवणाऱ्या खालील विद्यार्थ्यांचा मुख्यमंत्र्यांनी गौरव केला: शिवम चंद्र, श्रुति शुक्ला, अंकित यादव, सौमित्र यादव, मोहम्मद अनस अहमद आणि शुभम कुमार. या विद्यार्थ्यांनी सिद्ध केले की, सरकारी मदतीचा योग्य वापर केल्यास गरिबीवर मात करून यशस्वी करिअर घडवता येते..३. नवीन लाभार्थींना शिष्यवृत्ती प्रमाणपत्रांचे वाटपकेवळ जुन्या यशस्वी विद्यार्थ्यांचाच नव्हे, तर सध्या शिक्षण घेत असलेल्या नवीन गुणवंत विद्यार्थ्यांनाही मुख्यमंत्र्यांनी शिष्यवृत्ती प्रमाणपत्रांचे वाटप केले. यात प्रामुख्याने सुहानी जायसवाल, उदित किशन, रूपाली साहू, शौर्य सिंह आणि इतर विद्यार्थ्यांचा समावेश होता.४. सुशासनाची मजबूत पायाभरणीसमाज कल्याण विभागातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या या पारदर्शक प्रक्रियेचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले. या योजनेचा मुख्य उद्देश असा आहे की, राज्यातील कोणत्याही गुणवंत विद्यार्थ्याचे शिक्षण केवळ पैशांअभावी सुटू नये. समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण यांनीही या प्रक्रियेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिष्यवृत्ती थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात (DBT) जमा करण्यावर भर दिला आहे..उत्तर प्रदेशातील या शिष्यवृत्ती योजना आता केवळ सरकारी मदत न राहता, त्या 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश'च्या निर्माणातील महत्त्वाचा दुवा ठरत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या या यशाने हे सिद्ध केले आहे की, योग्य वेळी मिळणारे प्रोत्साहन तरुणांच्या आयुष्यात मोठी क्रांती घडवू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.