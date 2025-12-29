कडाक्याच्या थंडीमुळे उत्तर प्रदेशात १ जानेवारीपर्यंत शाळांना सुटी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा मोठा निर्णय

उत्तर प्रदेशात सध्या कडाक्याची थंडी आणि भीषण शीतलहर पसरली असून या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील इयत्ता बारावीपर्यंतच्या सर्व शाळा १ जानेवारीपर्यंत बंद ठेवण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. हवामान खात्याने राज्यातील सुमारे ४० शहरांमध्ये दाट धुक्याचा इशारा दिला असून काही ठिकाणी तर दृश्यमानता शून्य टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता वर्तवली आहे. .मुख्यमंत्र्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक सूचना दिल्या आहेत की, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही हलगर्जी खपवून घेतली जाणार नाही, त्यामुळे आयसीएसई, सीबीएसई आणि यूपी बोर्डासह सर्व मान्यताप्राप्त शाळांनी या आदेशाचे काटेकोर पालन करावे..केवळ शाळा बंद ठेवून न थांबता मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना स्वतः मैदानात उतरून परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी शेकोट्या पेटवणे आणि गरजूंना ब्लँकेट वाटप करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.राज्यातील गरीब आणि गरजू लोकांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या निवारा केंद्रांमध्ये सर्व सोयीसुविधा उत्तम असाव्यात आणि रात्रीच्या वेळी कोणीही उघड्यावर झोपणार नाही याची काळजी घ्यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे..राज्यातील तापमानात झालेली मोठी घट पाहता मेरठ हे सर्वात थंड शहर ठरले असून तेथील किमान तापमान ६.७ अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली आले आहे. त्याचप्रमाणे हरदोई आणि शाहजहानपूर येथे दिवसाचे कमाल तापमान १२.५ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले आहे, जे सामान्य तापमानापेक्षा खूपच कमी आहे..संपूर्ण उत्तर प्रदेश सध्या बर्फाळ वाऱ्यांच्या विळख्यात असून दिवसाही सूर्यदर्शन न झाल्याने नागरिक थंडीने गारठले आहेत. येत्या २४ तासांत ही परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची चिन्हे असल्याने प्रशासनाने सर्वत्र सतर्कतेचा इशारा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.