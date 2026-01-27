Yogi Government : योगी सरकारचा मोठा प्लॅन; उत्तर प्रदेशात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची धुरा आता महिलांच्या हाती

देश

Self Help Groups empowering rural women in Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश सरकारने ग्रामीण महिलांना उद्योजिका बनवून आर्थिक साक्षरता, कौशल्य विकास आणि तंत्रज्ञान प्रशिक्षणाद्वारे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देण्यास 'स्वयं सहाय्यता समूह'ांवर भर दिला आहे.
उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी योगी सरकारने आता 'नारी शक्ती'वर आपला पूर्ण विश्वास टाकला आहे. स्वयं सहाय्यता समूहांच्या (Self Help Groups) माध्यमातून ग्रामीण महिलांना केवळ आर्थिक साक्षर न करता, त्यांना गावच्या विकासाचे मुख्य सूत्रधार बनवले जात आहे.

ग्रामीण विकासाची नवी मशाल: 'स्वयं सहाय्यता समूह' बनणार उत्तर प्रदेशचे ग्रोथ इंजिन उत्तर प्रदेशातील ५७,००० हून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये आता महिला केवळ गृहिणी न राहता 'उद्योजिका' आणि 'प्रशासकीय दुवा' म्हणून समोर येत आहेत.

