Uttar Pradesh: शिक्षकांसाठी सरकारची 'बंपर' भेट! ग्रॅच्युइटीची मर्यादा २५ लाखांपर्यंत वाढवली; अडीच लाख कर्मचाऱ्यांना होणार थेट फायदा

25 Lakh Gratuity Cap to Benefit 2.5 Lakh Employees: योगी सरकारने अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटीची मर्यादा २० लाखांवरून २५ लाखांपर्यंत वाढवली. अडीच लाख कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा.
Uttar Pradesh:

Uttar Pradesh:

देश: उत्तर प्रदेशातील अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी योगी सरकारने मोठी आनंदाची बातमी दिली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेली ग्रॅच्युइटी वाढीची मागणी अखेर सरकारने मान्य केली असून, या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आला आहे.

सोमवारी १६ मार्च रोजी घेतलेल्या या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेशातील अडीच लाख शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर आता माध्यमिक शाळांच्या कर्मचाऱ्यांनाही ही सुविधा मिळणार आहे.

Uttar Pradesh

Related Stories

No stories found.