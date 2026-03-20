Uttar Pradesh: शिक्षकांसाठी सरकारची 'बंपर' भेट! ग्रॅच्युइटीची मर्यादा २५ लाखांपर्यंत वाढवली; अडीच लाख कर्मचाऱ्यांना होणार थेट फायदा

देश: उत्तर प्रदेशातील अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी योगी सरकारने मोठी आनंदाची बातमी दिली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेली ग्रॅच्युइटी वाढीची मागणी अखेर सरकारने मान्य केली असून, या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आला आहे.सोमवारी १६ मार्च रोजी घेतलेल्या या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेशातील अडीच लाख शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर आता माध्यमिक शाळांच्या कर्मचाऱ्यांनाही ही सुविधा मिळणार आहे..नेमका निर्णय काय?उत्तर प्रदेश सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार, अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा आता २० लाख रुपयांवरून वाढवून २५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. जेव्हा महागाई भत्ता (DA) मूळ पगाराच्या ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचतो, तेव्हा ग्रॅच्युइटीच्या मर्यादेत २५ टक्के वाढ करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार सरकारने ही मर्यादा वाढवून २५ लाख रुपये केली आहे..अडीच लाख कर्मचाऱ्यांना दिलासाया निर्णयामुळे राज्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या आणि सेवानिवृत्त होणाऱ्या सुमारे अडीच लाख शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांकडून गेल्या वर्षभरापासून केली जात होती..राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने सुविधाविशेष म्हणजे, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही ग्रॅच्युइटी वाढ २ जुलै २०२४ रोजीच लागू करण्यात आली होती. मात्र, माध्यमिक शिक्षकांना या सुविधेसाठी प्रतीक्षा करावी लागली होती. विधान परिषदेच्या अधिवेशनातही हा मुद्दा गाजला होता, ज्यावर अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना यांनी लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. आता दिलेले आश्वासन पूर्ण करत सरकारने होळीपूर्वीच शिक्षकांना ही मोठी भेट दिली आहे..महत्त्वाचे मुद्दे:ग्रॅच्युइटी मर्यादा: २० लाखांवरून २५ लाख रुपये.लागू होणारी तारीख: १६ मार्च २०२६ पासूनचा शासन निर्णय लागू.कोणाला लाभ मिळणार: एडेड माध्यमिक शाळांचे सर्व शिक्षक आणि कर्मचारी.वाढीचे कारण: महागाई भत्ता ५० टक्क्यांच्या वर गेल्यामुळे ही वाढ करण्यात आली आहे.माध्यमिक शिक्षण विभागाने या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली असून, सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता वाढीव रकमेचा लाभ मिळणार आहे.