Ayodhya: रामललाच्या चरणी आता वाहणार अयोध्येतीलच सुवासिक फुले! युपीत सुरू होणार पहिले 'फ्लावर सेंटर'; पाहा योगींचा मेगा प्लॅन

Ayodhya first flower centre project by Yogi government: अयोध्येत २ कोटींच्या पहिल्या फ्लॉवर सेंटरमुळे राममंदिराला स्थानिक सुवासिक फुलांचा अखंड पुरवठा; शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा योगी सरकारचा संकल्प
Yogi Government Announces Mega Flower Centre Project for Ayodhya Temples

सकाळ डिजिटल टीम
रामनगरी अयोध्येमध्ये फुलांच्या शेतीला (Floriculture) मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी योगी आदित्यनाथ सरकारने एका महत्त्वाच्या आणि भव्य प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. अयोध्येतील पिरखौली परिसरात सुमारे तीन हेक्टर जमिनीवर २ कोटी रुपये खर्चून उत्तर प्रदेशातील पहिले 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर फ्लावर' (फ्लावर सेंटर) स्थापन केले जाणार आहे. हे केंद्र राज्यातील फूल उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि प्रशिक्षणाचे मुख्य केंद्र ठरणार आहे. यासोबतच, येथून अयोध्येतील भव्य श्री राम मंदिरासाठी लागणाऱ्या उच्च दर्जाच्या फुलांचा अखंड पुरवठा देखील केला जाईल.

