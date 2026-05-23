Ayodhya: रामललाच्या चरणी आता वाहणार अयोध्येतीलच सुवासिक फुले! युपीत सुरू होणार पहिले 'फ्लावर सेंटर'; पाहा योगींचा मेगा प्लॅन

रामनगरी अयोध्येमध्ये फुलांच्या शेतीला (Floriculture) मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी योगी आदित्यनाथ सरकारने एका महत्त्वाच्या आणि भव्य प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. अयोध्येतील पिरखौली परिसरात सुमारे तीन हेक्टर जमिनीवर २ कोटी रुपये खर्चून उत्तर प्रदेशातील पहिले 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर फ्लावर' (फ्लावर सेंटर) स्थापन केले जाणार आहे. हे केंद्र राज्यातील फूल उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि प्रशिक्षणाचे मुख्य केंद्र ठरणार आहे. यासोबतच, येथून अयोध्येतील भव्य श्री राम मंदिरासाठी लागणाऱ्या उच्च दर्जाच्या फुलांचा अखंड पुरवठा देखील केला जाईल..उद्यान विभागाचे उपसंचालक अनुप कुमार चतुर्वेदी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा प्रकल्प उत्तर प्रदेशातील आधुनिक शेतीचा चेहरामोहरा बदलणारा ठरेल. या केंद्रामध्ये शेतकऱ्यांना फुलांच्या प्रगत जाती, वैज्ञानिक पद्धतीने केली जाणारी शेती, कीड व्यवस्थापन, ठिबक सिंचन (Drip Irrigation) तंत्रज्ञान आणि जागतिक विपणन (Marketing) याबद्दलचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. येथे जगप्रसिद्ध 'डच रोझ' (Dutch Rose) आणि झेंडूच्या अनेक लोकप्रिय तसेच अत्यंत दुर्मिळ प्रजाती विकसित केल्या जातील. योगी सरकार कृषी आणि उद्यान क्षेत्राला बळकट करून शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे आणि या दृष्टीने हा राज्याचा पहिला सर्वात मोठा फ्लावर प्रोजेक्ट मानला जात आहे..अयोध्येतील या यशस्वी मॉडेलनंतर लवकरच अशाच प्रकारचे भव्य फ्लावर सेंटर ऑफ एक्सलन्स मथुरा आणि वाराणसी (काशी) येथेही उभारले जातील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. धार्मिक पर्यटनाच्या वाढत्या प्रभावामुळे या तिन्ही शहरांमध्ये दररोज देवाच्या चरणी अर्पण करण्यासाठी आणि सजावटीसाठी टनभर फुलांची आवश्यकता भासते. सध्या अयोध्येतील राम मंदिरासाठी मोठ्या प्रमाणावर फुले बाहेरून मागवावी लागतात. परंतु, हे केंद्र सुरू झाल्यानंतर स्थानिक पातळीवरच उच्च दर्जाची फुले उपलब्ध होतील, ज्यामुळे बाहेरील राज्यांवर असणारी अवलंबित्व पूर्णपणे संपेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी मजबुती मिळेल.. हा प्रकल्प केवळ फूल उत्पादनापुरता मर्यादित नसून, येथे 'ड्राय फ्लावर' (सुकवलेली फुले), फ्लॉवर प्रोसेसिंग आणि परदेशात निर्यात (Export) करण्याच्या दृष्टीनेही काम केले जाईल. त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना थेट राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडण्याची संधी मिळेल. .उद्यान विभागामार्फत या केंद्रात आधुनिक ग्रीनहाऊस, सोलर पॉवर यंत्रणा आणि अत्याधुनिक 'टिश्यू कल्चर लॅब' (Tissue Culture Lab) विकसित केली जात आहे. या संपूर्ण प्रकल्पामुळे केवळ शेतीचा विकास होणार नाही, तर फुलांची तोडणी, पॅकेजिंग, वाहतूक आणि विक्री या माध्यमांतून अयोध्येतील शेकडो तरुण आणि महिलांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत.