UP Eco Tourism: सुंदरता अशी की डोळे दिपून जातील! यूपीच्या 'या' गावातील तलाव आता बनणार आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र; योगी सरकारची नवी मोहीम!

उत्तर प्रदेशात धार्मिक आणि ऐतिहासिक पर्यटनासोबतच आता पर्यावरणपूरक पर्यटनाला (Eco-Tourism) मोठा वेग आला आहे. सुलतानपूर जिल्ह्यातील बल्दीराय परिसरातील 'गोविंदपूर तलाव' (Govindpur Lake) सध्या संपूर्ण राज्यात चर्चेचा विषय बनला आहे. आतापर्यंत केवळ स्थानिक नागरिक आणि तिथून जाणाऱ्या वाटसरूंपुरता मर्यादित असलेला हा तलाव, आगामी काळात उत्तर प्रदेश सरकारच्या एका विशेष मोहिमेमुळे निसर्गप्रेमी आणि पर्यटकांसाठी एक मोठे आकर्षण केंद्र बनणार आहे..सुमारे ९.७२ हेक्टर क्षेत्रात पसरलेल्या या तलावाचे निसर्गसौंदर्य अतिशय विलोभनीय आहे. तलावाच्या काठावर असलेली हिरवळ, पाण्यात उमललेली कमळाची फुले आणि जलपर्णींच्या मधून उडणारे रंगीबेरंगी पक्षी या जागेचे सौंदर्य अधिक खुलवतात. या तलावात सारस, बगळे, पाणकोंबड्या, बदके, किंगफिशर आणि पर्पल मूरहेन (Purple Moorhen) यांसारख्या अनेक दुर्मिळ आणि स्थानिक प्रजातींच्या पक्ष्यांचा वावर असतो. पक्ष्यांचा किलबिलाट आणि निसर्गाचे हे सुंदर रूप पाहून या रस्त्यावरून जाणारे लोक काही काळ येथे थांबून शांततेचा अनुभव घेतात..काळाच्या ओघात या तलावामध्ये गाळ साठल्यामुळे त्याची पाणी साठवून ठेवण्याची क्षमता काहीशी कमी झाली आहे, तरीही येथील जैवविविधता आणि नैसर्गिक समतोल अजूनही तसाच टिकून आहे. याच वैशिष्ट्यामुळे पर्यावरण संरक्षण आणि वन विभागाचे लक्ष या तलावाकडे गेले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या "एक जनपद-एक वेटलँड" (One District, One Wetland) या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत आता या गोविंदपूर तलावाचा विकास केला जाणार आहे. या तलावाला अधिकृतपणे 'आर्द्र भूमी' (Wetland) घोषित करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा आर्द्र भूमी समितीच्या माध्यमातून राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे..या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर वन विभागामार्फत येथे इको-टुरिझम, बर्ड वॉचिंग (पक्ष्यांचे निरीक्षण) आणि एक भव्य 'नेचर पार्क' विकसित केले जाईल. या योजनेमुळे केवळ या तलावाचे संवर्धन आणि सुशोभीकरण होणार नाही, तर हा संपूर्ण परिसर पर्यटनाच्या जागतिक नकाशावर येईल. स्थानिक ग्रामस्थांमध्येही या योजनेमुळे मोठे आनंदाचे वातावरण आहे, कारण येथे पर्यटकांची वर्दळ वाढल्यास आसपासच्या गावातील तरुणांना रोजगार आणि व्यवसायाच्या अनेक नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रस्तावाला लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता असून, त्यानंतर गोविंदपूर तलाव हा निसर्ग पर्यटनाचा एक मोठा गड म्हणून उदयास येईल.