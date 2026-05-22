UP Investment: UP ला मिळाला मानाचा “एग्जेम्प्लर अवॉर्ड”! ऑगस्टमध्ये सिंगापूर-जपान वारी; पाहा काय आहे मुख्यमंत्र्यांचा मेगा प्लॅन

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यात औद्योगिक क्रांती आणण्यासाठी आणि प्रत्येक नागरिकाचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कंबर कसली आहे. गुरुवारी 'इन्वेस्ट यूपी'च्या (Invest UP) उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी 'ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी' (GBC 5.0) आणि राज्यातील विविध गुंतवणूक प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. .या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक मोठी आणि आनंदाची बातमी दिली. राज्यात तब्बल ७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याचे गुंतवणूक प्रस्ताव आता प्रत्यक्षात जमिनीवर उतरण्यासाठी म्हणजेच धरातलवर येण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज झाले आहेत.या ऐतिहासिक घोडदौडीवर बोलताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले की, जीबीसी ५.० अंतर्गत होणारी ही गुंतवणूक केवळ मोठ्या शहरांपुरती मर्यादित न राहता उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक जिल्ह्यापर्यंत पोहोचली पाहिजे..जेव्हा राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात उद्योग धंदे सुरू होतील, तेव्हाच तिथल्या स्थानिक तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळेल आणि आर्थिक विकासाला गती येईल. उत्तर प्रदेशातील जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न (Per Capita Income) वाढवण्यासाठी मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला (उत्पादन क्षेत्र) अधिक बळकट करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले.या बैठकीत 'इन्वेस्ट यूपी'च्या अधिकाऱ्यांनी 'लीड्स २०२५' (LEADS 2025) रँकिंगमध्ये उत्तर प्रदेशला मिळालेला अत्यंत मानाचा “एग्जेम्प्लर अवॉर्ड” (Exemplar Award) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना समर्पित केला..राज्याला मिळालेल्या या मोठ्या यशाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांचे तोंडभरून कौतुक केले आणि त्यांचे अभिनंदन केले. यासोबतच आगामी 'जीबीसी ५.०' प्रदर्शनाची रूपरेषाही मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर करण्यात आली. हे भव्य प्रदर्शन एकूण ८ वेगवेगळ्या झोनमध्ये विभागले जाणार आहे, ज्यामध्ये “व्हाई यूपी”, इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रान्सफॉर्मेश, डिफेन्स आणि एयरोस्पेस, ईव्ही (इलेक्ट्रिक व्हीकल) आणि ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग, टेक्सटाईल, टुरिझम आणि फूड प्रोसेसिंग या क्षेत्रांचा प्रामुख्याने समावेश असेल..मुख्यमंत्री योगी यांनी राज्याला जागतिक पातळीवर नेण्यासाठी परदेशी थेट गुंतवणुकीवर (FDI) अधिक भर देण्यास सांगितले आहे. यासाठी आगामी काळात लखनौमध्ये भव्य 'उत्तर प्रदेश संरक्षण आणि एफडीआय कॉन्क्लेव २०२६' (FDI Conclave 2026) चे आयोजन केले जाणार आहे. या परिषदेत संरक्षण मंत्रालय, जागतिक कंपन्या, एमएसएमई (MSME) आणि नवीन स्टार्ट-अप्स मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होतील. तसेच, येत्या ऑगस्ट महिन्यात प्रस्तावित असलेला जपान आणि सिंगापूरचा 'बिझनेस मिशन ट्रिप' अत्यंत यशस्वीपणे पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! . गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी एक मोलाचा सल्ला दिला. ते म्हणाले, "गुंतवणूकदारांशी केलेले चांगले वर्तन आणि पारदर्शक व्यवस्था त्यांना उत्तर प्रदेशचे 'ब्रांड अॅम्बेसेडर' बनवू शकते." ज्या कंपन्यांना वर्षांपूर्वी जमिनी दिल्या गेल्या पण अजून काम सुरू झाले नाही, त्यांच्या जमिनींची पुनरावृत्ती करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. उद्योग क्षेत्रातील या मोठ्या घडामोडींमुळे उत्तर प्रदेश आगामी काळात देशाचे एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.