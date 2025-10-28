देश

CM Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आणखी एका शहराचे केले नामांतर! संत कबीर यांच्या नावाची घोषणा

Yogi Adityanath renames Mustafabad to Kabirdham: ​उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी घोषणा केली की, राज्य सरकार लखीमपूर खेरी जिल्ह्यातील मुस्तफाबाद गावाचे नाव बदलून 'कबीरधाम' करण्यासाठीचा प्रस्ताव आणेल.
CM Yogi Adityanath

CM Yogi Adityanath

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

​उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी घोषणा केली की, राज्य सरकार लखीमपूर खेरी जिल्ह्यातील मुस्तफाबाद गावाचे नाव बदलून 'कबीरधाम' करण्यासाठीचा प्रस्ताव आणेल. संत कबीर यांच्याशी जोडलेल्या या परिसराची ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक ओळख या बदलामुळे पुन्हा स्थापित होईल, असे त्यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
village
political
UP
Development
CM Yogi Adityanath
culture

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com