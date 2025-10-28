CM Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आणखी एका शहराचे केले नामांतर! संत कबीर यांच्या नावाची घोषणा

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी घोषणा केली की, राज्य सरकार लखीमपूर खेरी जिल्ह्यातील मुस्तफाबाद गावाचे नाव बदलून 'कबीरधाम' करण्यासाठीचा प्रस्ताव आणेल. संत कबीर यांच्याशी जोडलेल्या या परिसराची ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक ओळख या बदलामुळे पुन्हा स्थापित होईल, असे त्यांनी सांगितले..'स्मृती महोत्सव मेळा २०२५' दरम्यान एका सभेला संबोधित करताना आदित्यनाथ म्हणाले की, त्यांची सरकार आता धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व असलेल्या ठिकाणांना पुन्हा जिवंत करण्यासाठी निधी खर्च करत आहे, तर मागील सरकारे केवळ "कब्रिस्तानच्या चार भिंती" बांधत असत..यावेळी त्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, धर्मनिरपेक्षतेच्या (Secularism) नावाखाली ओळख बदलणे हे "दांभिकपणा" आहे आणि "धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली वारसा मिटवण्याचा काळ आता संपला आहे.".'गावात मुस्लिम वस्ती नाही''स्मृती महोत्सव मेळा २०२५' मध्ये बोलताना, गावाचे नाव मुस्तफाबाद आहे, परंतु तिथे कोणतीही मुस्लिम वस्ती नाही, हे ऐकून त्यांना आश्चर्य वाटले, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. उपस्थित जनसमुदायाला संबोधित करताना ते म्हणाले, "या गावाविषयी विचारले असता मला सांगण्यात आले की, याचे नाव मुस्तफाबाद आहे. मी विचारले की इथे किती मुस्लिम राहतात, तेव्हा मला सांगण्यात आले की कोणीच नाही. मग मी सांगितले की नाव बदलले पाहिजे — याला 'कबीरधाम' म्हटले पाहिजे.".मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, त्यांची सरकार नाव बदलण्यासाठी औपचारिक प्रस्ताव मागेल आणि आवश्यक प्रशासकीय पाऊले उचलेल. "आम्ही प्रस्ताव आणू आणि तो पुढे नेऊ. संत कबीर यांच्या वारशाशी जोडलेल्या या ठिकाणाला सन्मान परत मिळवून देणे, हे यामागचे उद्दिष्ट आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले..Karnataka Politics : 'सतीश जारकीहोळी हेच सिद्धरामय्यांचे वारसदार'; मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाचा राजकीय बॉम्ब, २०२८ च्या निवडणुकीबाबत स्पष्ट केली भूमिका.अयोध्या आणि प्रयागराजचा वारसा पुन्हा स्थापित'योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, पूर्वीच्या शासकांनी अयोध्याचे नाव बदलून फैजाबाद, प्रयागराजचे नाव बदलून अलाहाबाद आणि कबीरधामचे नाव बदलून मुस्तफाबाद केले होते.ते म्हणाले, "आमचे सरकार हे बदल उलटवत आहे – अयोध्याला पुन्हा स्थापित करत आहे, प्रयागराजला पुन्हा स्थापित करत आहे आणि आता कबीरधामला त्याच्या योग्य नावाने पुन्हा स्थापित करत आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.