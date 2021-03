भाजपकडून रावत यांची अखेर गच्छंती; उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्रीपदाचा दिला राजीनामा

डेहराडून - उत्तराखंडमध्ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांच्याबाबत भाजप आमदारांमध्ये नाराजीचा सूर होता. यामुळे अखेर रावत यांना राजीनामा द्यावा लागला असून पत्रकार परिषदेत राजीनामा दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. पक्षाने याबाबतचा निर्णय घेतला असून मला चार वर्षे राज्याची सेवा करण्याची संधी दिली असंही ते म्हणाले. आता राज्यात मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी पहिल्यांदाच आमदार झालेल्या धन सिंह रावत यांच्याकडे सोपवली जाण्याची शक्यता आहे. राजीनामा देण्यासाठी राज्यपालांकडे जाण्याताआधी त्रिवेंद्र सिंह रावत यांची धन सिंह रावत यांनी भेट घेतली होती.

राज्याची चार वर्षे सेवा करण्याची सुवर्णसंधी मला पक्षाने दिली. मला अशी संधी मिळेल असं वाटलं नव्हतं. आता पक्षाने दुसऱ्याकडे ही जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं त्रिवेंद्र सिंह रावत यांनी सांगितलं.

The party gave me a golden opportunity to serve this State for four years. I had never thought that I would get such an opportunity. The party has now decided that the opportunity to serve as CM should be given to someone else now: Trivendra Singh Rawat, BJP in Dehradun pic.twitter.com/cwj36xkSZd

