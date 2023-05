Uttarakhand: मोठी दुर्घटना! हरिद्वारमध्ये 200 वर्ष जुने झाड कोसळले, उच्च न्यायालयाच्या वकिलाचा मृत्यू

उत्तराखंडमध्ये मोठी दुर्घटना घडली आहे. वादळी वाऱ्यामुळे हरिद्वारमध्ये 200 वर्ष जुने झाड कोसळले. या घटनेत दोघांचा मृत्यू झाला आहे. तर काही लोक दबले गेले आहेत. मंगळवारी सायंकाळी उशिरा पावसाला सुरुवात झाल्यानंतर काही विक्रेते त्याखाली उभे राहिले. रात्री 9.30 वाजता अचानक झाड पडले. इरफान, समीर आणि हर्ष यांना दोन तासांच्या बचावात बाहेर काढण्यात आले. इरफान गंभीर असून, त्यांना रुग्णलयात दाखल करण्यात आली आहे. (2 killed, several injured after tree falls on people in Haridwar)

या घटनेत बेपत्ता असलेला मुनीर (१० वर्षे) रात्री पावणे एकच्या सुमारास ढिगाऱ्याखाली गाडला गेलेला आढळून आला. रुग्णालयात आणल्यानंतर त्याला मृत घोषित करण्यात आले.(Latest Marathi News)

हरिद्वारमध्येच कोतवाली परिसरातही वादळामुळे झाड कोसळले. या घटनेत सोनीपत येथील रहिवासी असलेल्या योगेशचा मृत्यू झाला. दुसरीकडे, हल्दवानी येथील रामपूर रोडवरील मानपूर पश्चिम येथे चालत्या कारवर झाड कोसळल्याने चालकाचा जागीच मृत्यू झाला.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उच्च न्यायालयाचे वकील तनुज सेमवाल असे मृताचे नाव आहे. तनुज हा पौरी येथील रहिवासी असून त्याची मुलगी रुद्रपूर येथे राहते. हे कुटुंब नैनितालच्या नैनागाव येथे राहते. तो आईस्क्रीम खायला जात होता, तेवढ्यात हा अपघात झाला.

पोलिस आले तेव्हा त्याचा श्वासोच्छवास थांबला होता, तर आईस्क्रीमची काठी तोंडात घुसली होती. तर कोटद्वार येथील बुद्ध पार्कजवळ रस्त्यावर दोन झाडे उन्मळून पडली. या अपघातात एक जण जखमी झाला आहे.(Marathi Tajya Batmya)

प्रेमनगरमध्ये वादळी वाऱ्यामुळे एक झोपडी कोसळली, एक जण जखमी, तोही गंभीर आहे. ऋषिकेशमध्ये रायवाला-गौहर माफी मार्गावर निलगिरीची झाडे पडल्याने ब्लॉक झाला होता. यासोबतच हाय टेन्शन लाइन तुटल्याने वीजपुरवठा खंडित झाला होता. (Marathi Tajya Batmya)

खनेडा-किसळाजवळ उत्तरकाशीतील यमुनोत्री महामार्गामुळे महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली. त्याचवेळी, कामर गावापासून 12 किमी वर असलेल्या बुग्याल परिसरात वीज पडून 26 शेळ्यांचा मृत्यू झाला. त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी पिकांचेही नुकसान झाले आहे.