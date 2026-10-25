Global Tourists: लंडनमध्ये झळकणार उत्तराखंडचे साहसी पर्यटन; जागतिक पर्यटकांना आकर्षित करण्याची तयारी

उत्तराखंडची ओळख केवळ चारधाम यात्रा आणि धार्मिक पर्यटनापुरती मर्यादित न ठेवता राज्यातील साहसी पर्यटनाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धी देण्याची तयारी सुरू आहे. यासाठी उत्तराखंड पर्यटन विभाग लंडन येथे ३ ते ५ नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान होणाऱ्या ‘वर्ल्ड ट्रॅव्हल मार्केट २०२६’मध्ये राज्यातील पर्यटनस्थळे आणि साहसी उपक्रमांचे सादरीकरण करणार आहे.या आंतरराष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनात जगभरातील पर्यटन संस्था, टूर ऑपरेटर्स आणि व्यावसायिक सहभागी होतात. अधिकृत माहितीनुसार, या प्रदर्शनात १८० हून अधिक देशांचे प्रतिनिधित्व, ४ हजारांपेक्षा अधिक प्रदर्शक आणि ५ हजार ५०० हून अधिक आंतरराष्ट्रीय खरेदीदार सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे उत्तराखंडला जागतिक पर्यटन बाजारपेठेत आपली ओळख निर्माण करण्याची संधी मिळणार आहे..ऋषिकेश, औली आणि टिहरी ठरणार आकर्षणउत्तराखंडच्या साहसी पर्यटनामध्ये ऋषिकेशमधील रिव्हर राफ्टिंग, औलीमधील स्कीइंग आणि टिहरी तलावातील जलक्रीडा यांना महत्त्वाचे स्थान आहे. या उपक्रमांची माहिती आंतरराष्ट्रीय पर्यटक आणि पर्यटन व्यावसायिकांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर दिला जाणार आहे.ऋषिकेशमधील गंगा नदीतील राफ्टिंग आणि बंजी जंपिंगसारखे उपक्रम साहसप्रेमींना आकर्षित करतात. चमोली जिल्ह्यातील औली हे हिवाळी पर्यटन आणि स्कीइंगसाठी प्रसिद्ध आहे. टिहरी तलावातही विविध जलक्रीडांचा अनुभव घेता येतो. या पर्यटनस्थळांची वैशिष्ट्ये जागतिक मंचावर मांडल्यास राज्यातील साहसी पर्यटनाला अधिक प्रसिद्धी मिळू शकते..ट्रेकिंग आणि पर्वतीय साहसी उपक्रमांवरही भरउत्तराखंडमध्ये ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, माउंटन बायकिंग आणि पॅराग्लायडिंगसारख्या साहसी उपक्रमांसाठीही अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स, केदारकंठ आणि हर की दून यांसारखे ट्रेकिंग मार्ग निसर्गप्रेमी आणि गिर्यारोहकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र आहेत.या उपक्रमांची माहिती परदेशी पर्यटकांपर्यंत पोहोचवून पर्यटनाचा विस्तार करण्याचे नियोजन आहे. धार्मिक पर्यटनासोबतच निसर्गभ्रमंती आणि साहसी अनुभवांसाठीही उत्तराखंडला पसंती मिळावी, हा या प्रयत्नामागील उद्देश आहे..स्थानिक पर्यटन व्यावसायिकांनाही जागतिक व्यासपीठया मोहिमेतील महत्त्वाचा भाग म्हणजे पर्यटन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत स्थानिक खासगी साहसी पर्यटन व्यावसायिकांचाही सहभाग वाढवण्याची तयारी. स्थानिक गाइड, राफ्टिंग ऑपरेटर आणि साहसी पर्यटनाशी संबंधित व्यावसायिकांना आंतरराष्ट्रीय टूर ऑपरेटर्सशी थेट संपर्क साधण्याची संधी मिळू शकते.यामुळे स्थानिक पर्यटन व्यवसायांना नवीन बाजारपेठ उपलब्ध होण्याबरोबरच रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, त्यासाठी स्थानिक सेवांचा दर्जा, पर्यटकांची सुरक्षितता आणि पर्यावरणाचे संवर्धन यांनाही महत्त्व द्यावे लागणार आहे..वर्षभर पर्यटन वाढवण्याचा प्रयत्नउत्तराखंडमध्ये धार्मिक यात्रांव्यतिरिक्त हिवाळी पर्यटन, जलक्रीडा, ट्रेकिंग आणि पर्वतीय साहसी उपक्रमांसाठीही मोठी क्षमता आहे. आंतरराष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनातील सहभागातून या विविध पर्यायांची माहिती जागतिक बाजारपेठेत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.लंडनमधील ‘वर्ल्ड ट्रॅव्हल मार्केट २०२६’ हे पर्यटन क्षेत्रातील व्यावसायिक संबंध निर्माण करण्यासाठी आणि नवीन पर्यटनस्थळांची प्रसिद्धी करण्यासाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. या प्रदर्शनातील उत्तराखंडच्या सहभागामुळे परदेशी पर्यटकांची आवक वाढवण्याच्या आणि स्थानिक पर्यटन व्यवसायांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडण्याच्या प्रयत्नांना कितपत यश मिळते, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.