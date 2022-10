Uttarakhand: हिमस्खलनानंतर पुन्हा भीषण अपघात; 50 प्रवाशांसह बस कोसळली दरीत

डहराडून : हिमस्खलनात १० प्रशिक्षणार्थी गिर्यारोहकांचा मृत्यू झाल्यानंतर दिवसभरात उत्तराखंडमध्ये पुन्हा एक भीषण अपघात झाला आहे. सुमारे ५० प्रवाशांना घेऊन जाणारी एक बस दरीत कोसळल्याची दुर्घटना घडली आहे. अपघातस्थळी सध्या बचाव कार्य राबवलं जात आहे. (Uttarakhand another deadly accident after avalanche bus fell into the valley with 50 passengers)

एएनआयच्या माहितीनुसार, पुरी गढवाल जिल्ह्यातील रिखनिखल-बिरोखल मार्गावरील सिमदी गावाजवळ ४५ ते ५० प्रवाशांना घेऊन जाणारी एक बस खोल दरीत कोसळली. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून बचाव कार्याला सुरुवात झाली आहे.

द्रौपदी डंडा 2 शिखरावरील हिमस्खलनात १० जणांचा मृत्यू

दरम्यान, मंगळवारी दुपारच्या सुमारास उत्तराखंडमध्ये द्रोपदी डंडा 2 या पर्वत शिखरावर हिमस्खलन झालं. यामध्ये नेहरु गिर्यारोहण अॅकॅडमीच्या २८ प्रशिक्षणार्थी गिर्यारोहक गाडले गेले. यांपैकी सुरुवातीला ८ जणांना सुखरुप बाहेर काढण्यात यश आलं. पण दहा जणांचा यात मृत्यू झाला, अद्याप अनेकजण यामध्ये अडकून पडले आहेत. या अडकलेल्या लोकांमध्ये पुण्यातील दोन प्रशिक्षणार्थींचा समावेश आहे.