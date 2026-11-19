देहरादून : उत्तराखंडमध्ये २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी महिलांसाठी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. राज्यातील पाच लाखांहून अधिक महिलांना आर्थिक प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘बैंणी-भुली योजना’ सुरू करण्यात येणार असून, या योजनेचा पहिला हप्ता डिसेंबर २०२६ मध्ये लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात जमा केला जाणार आहे. चमोली जिल्ह्यातील पीपलकोटी येथे आयोजित मातृशक्ती संमेलनात मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली..या योजनेअंतर्गत स्वयं-सहायता गट (SHG), स्वयंरोजगार उपक्रम आणि ग्रामीण उपजीविका अभियानाशी जोडलेल्या सुमारे ५ ते ५.५० लाख महिलांना दोन हप्त्यांमध्ये आर्थिक प्रोत्साहन निधी दिला जाणार आहे. मात्र, प्रत्येक लाभार्थी महिलेला मिळणारी नेमकी रक्कम अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.स्वयं-सहायता गटातील महिलांना प्राधान्यउत्तराखंडमधील ग्रामीण भागात महिला स्वयं-सहायता गटांच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती, बचत, लघुउद्योग आणि आर्थिक स्वावलंबनाला चालना दिली जात आहे. या गटांशी तसेच ग्रामीण उपजीविका अभियान आणि स्वयंरोजगार योजनांशी जोडलेल्या महिलांना ‘बैंणी-भुली’ योजनेचा लाभ मिळणार आहे.योजनेचा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात दोन हप्त्यांमध्ये जमा केला जाणार आहे. पहिला हप्ता डिसेंबरमध्ये देण्याचे नियोजन असून, यामुळे महिलांना व्यवसाय वाढवण्यासाठी, आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी आणि स्वावलंबनाच्या दिशेने पुढे जाण्यास मदत होणार आहे..बिहारच्या महिला आर्थिक मदत योजनेची चर्चाबिहारमध्ये २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिलांना आर्थिक मदत देणाऱ्या योजनांचा राजकीय परिणाम चर्चेत आला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर उत्तराखंड सरकारच्या या घोषणेकडेही लक्ष वेधले जात आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी महिलांपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचवण्यावर धामी सरकार भर देत असल्याचे चित्र आहे.मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्यभर महिला संमेलनांच्या माध्यमातून महिलांशी संवाद साधत असून, महिला सक्षमीकरण, रोजगार, स्वयंरोजगार आणि कल्याणकारी योजनांवर भर देत आहेत..उत्तराखंडमध्ये महिला मतदारांची संख्या महत्त्वाचीउत्तराखंडच्या निवडणुकीत महिला मतदारांची संख्या निर्णायक ठरू शकते. उपलब्ध अंतिम मतदार आकडेवारीनुसार, राज्यात ३४ लाख २१ हजार ३६ महिला मतदार आहेत. पुरुष मतदारांची संख्या ३७ लाख ३७ हजार ७०१ आहे. त्यामुळे महिलांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांना आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्व प्राप्त झाले आहे..महिलांसाठी अन्य योजनाही सुरूउत्तराखंड सरकारकडून महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी विविध योजना राबवण्यात येत आहेत. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ३० टक्के क्षैतिज आरक्षण, सहकारी संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण तसेच ६० वर्षांवरील महिलांना रोडवेज बसमधून मोफत प्रवासाची सुविधा देण्यात आली आहे.‘नंदा गौरा’ योजनेअंतर्गत मुलीच्या जन्मावेळी ११ हजार रुपये, तर बारावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी ५१ हजार रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. याशिवाय ‘लखपती दीदी’, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट, ड्रोन दीदी, सोलर सखी आणि जलसखी यांसारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून महिलांना रोजगार आणि उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.‘बैंणी-भुली’ योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने महिलांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय हा या उपक्रमांच्या मालिकेतील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.