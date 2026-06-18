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Uttarakhand: 'इंटरनॅशनल हिमालयन कार रॅली'ला हिरवा कंदील! एडव्हेंचर टुरिझमच्या माध्यमातून उत्तराखंडची जागतिक स्तरावर होणार नवी ओळख!

उत्तराखंड कॅबिनेटची महत्त्वपूर्ण निर्णयमाला; ‘इंटरनॅशनल हिमालयन कार रॅली’ला मंजुरी, साहसी पर्यटनातून राज्याला जागतिक ओळख देण्याची तयारी
Adventure Tourism Logistics: Launching the International Himalayan Car Rally and Single-Source Sourcing Slabs

Adventure Tourism Logistics: Launching the International Himalayan Car Rally and Single-Source Sourcing Slabs

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवार रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या उत्तराखंड मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet) बैठकीत अनेक मोठे आणि जनहितार्थ निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित एकूण १२ महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली, ज्यामध्ये प्रामुख्याने शिक्षण, पर्यटन, रोजगार, कृषी, पशुपालन आणि कारागृह प्रशासनाशी संबंधित निर्णयांचा समावेश आहे.

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