Uttarakhand: 'इंटरनॅशनल हिमालयन कार रॅली'ला हिरवा कंदील! एडव्हेंचर टुरिझमच्या माध्यमातून उत्तराखंडची जागतिक स्तरावर होणार नवी ओळख!

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवार रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या उत्तराखंड मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet) बैठकीत अनेक मोठे आणि जनहितार्थ निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित एकूण १२ महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली, ज्यामध्ये प्रामुख्याने शिक्षण, पर्यटन, रोजगार, कृषी, पशुपालन आणि कारागृह प्रशासनाशी संबंधित निर्णयांचा समावेश आहे..उत्तराखंड आता 'पूर्ण साक्षर राज्य'!या कॅबिनेट बैठकीतील सर्वात मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय म्हणजे उत्तराखंड राज्याला 'पूर्ण साक्षर राज्य' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार, उत्तराखंडचा साक्षरता दर (Literacy Rate) आता ९८ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला आहे. शिक्षण क्षेत्रात सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांचे हे फलित असून, यामुळे देशाच्या शैक्षणिक नकाशावर उत्तराखंडची ओळख अधिक गडद होणार आहे..UPNL कर्मचाऱ्यांना समान कामासाठी समान वेतनराज्यातील उपनल कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देत, 'समान कामासाठी समान वेतन' या लाभाशी संबंधित कट-ऑफ तारीख वाढवून आता १५ ऑगस्ट २०२४ करण्यात आली आहे. पूर्वी ही तारीख १२ नोव्हेंबर २०१८ अशी निश्चित करण्यात आली होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो कंत्राटी आणि उपनल कर्मचाऱ्यांना आर्थिक फायदा मिळणार आहे..'इंटरनॅशनल हिमालयन कार रॅली' आणि पर्यटन विकासराज्यातील साहसी पर्यटनाला (Adventure Tourism) चालना देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने 'आंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रॅली'च्या आयोजनाला मंजुरी दिली आहे. या रॅलीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विदेशी स्पर्धकांसह अनेक वाहने सहभागी होण्याची शक्यता आहे. या जागतिक स्तरावरील क्रीडा आयोजनामुळे उत्तराखंडच्या पर्यटनाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवी ओळख मिळेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे..संस्कृत शिक्षण, आबकारी आणि कृषी क्षेत्रात सुधारणासंस्कृत शिक्षण नियमावली-२०२६: संस्कृत शाळांची व्यवस्था, मान्यता आणि परीक्षा प्रणाली अधिक हायटेक व पारदर्शक करण्यासाठी या नवीन नियमावलीला मंजुरी देण्यात आली.आबकारी धोरणात बदल: होलोग्राम प्रक्रियेचे सुलभीकरण करून दुहेरी शुल्काची पद्धत पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.कृषी आणि पशुपालन: सेलाकुई येथील 'सुगंधी आणि हर्बल केंद्रात' उत्पादनांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी नवीन आधुनिक सुविधा विकसित केल्या जातील. तसेच, उच्च जातीच्या गोवंशाच्या निर्मितीसाठी 'एम्ब्रियो ट्रान्सफर तंत्रज्ञान' (Embryo Transfer Technology) पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे..चारधाम यात्रेतील प्राण्यांचा 'विमा' आणि शोकसभेने सुरुवातचारधाम यात्रेदरम्यान (Char Dham Yatra) भाविकांची वाहतूक करणाऱ्या आणि तिथे कार्यरत असणाऱ्या घोडा व खच्चरांसाठी 'विमा सहाय्य योजना' (Insurance Scheme) सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.दरम्यान, या महत्त्वाच्या बैठकीची सुरुवात राज्याचे माजी मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडुरी आणि पद्मश्री विजेते नेमबाज जसपाल राणा यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करून झाली. मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांनी दोन मिनिटांचे मौन पाळून या दोन्ही थोर व्यक्तिमत्त्वांच्या उत्तराखंडमधील योगदानाचा आदरपूर्वक उल्लेख करत त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली..डेहराडून येथे झालेल्या या कॅबिनेट बैठकीनंतर जाहीर झालेल्या 'पूर्ण साक्षर राज्य' या बहुमानामुळे संपूर्ण उत्तराखंडमध्ये आनंदाचे वातावरण असून, शिक्षण क्षेत्रातून धामी सरकारचे कौतुक केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.