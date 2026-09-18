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Chardham Ved Mahavidyalaya: रुद्रप्रयागमध्ये उभारणार वेद महाविद्यालय; प्राचीन गुरुकुल परंपरेचे पुनरुज्जीवन, आवारात मोबाईल वापरावर पूर्ण बंदी

Chardham Ved Mahavidyalaya: रुद्रप्रयागच्या संसारी येथे उभारल्या जाणाऱ्या चारधाम वेद महाविद्यालयातून वेद, वेदांग, उपनिषदे आणि भारतीय ज्ञानपरंपरेचे निवासी गुरुकुल पद्धतीने शिक्षण; बीकेटीसीकडून सुमारे सव्वा एकर जमीन देण्यास मंजुरी
Chardham Ved Mahavidyalaya:

Chardham Ved Mahavidyalaya:

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तराखंड: केंद्र सरकारच्या ‘चारधाम चार वेद महाविद्यालय’ या योजनेअंतर्गत उत्तराखंडमध्ये वेद महाविद्यालय उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रुद्रप्रयाग जिल्ह्यातील संसारी येथे हे महाविद्यालय उभारण्यात येणार असून, यासाठी श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समितीने (बीकेटीसी) आपली २२ नाली, म्हणजेच सुमारे सव्वा एकर जमीन देण्याचा प्रस्ताव सर्वसंमतीने मंजूर केला आहे.

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