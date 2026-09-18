Chardham Ved Mahavidyalaya: रुद्रप्रयागमध्ये उभारणार वेद महाविद्यालय; प्राचीन गुरुकुल परंपरेचे पुनरुज्जीवन, आवारात मोबाईल वापरावर पूर्ण बंदी

उत्तराखंड: केंद्र सरकारच्या ‘चारधाम चार वेद महाविद्यालय’ या योजनेअंतर्गत उत्तराखंडमध्ये वेद महाविद्यालय उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रुद्रप्रयाग जिल्ह्यातील संसारी येथे हे महाविद्यालय उभारण्यात येणार असून, यासाठी श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समितीने (बीकेटीसी) आपली २२ नाली, म्हणजेच सुमारे सव्वा एकर जमीन देण्याचा प्रस्ताव सर्वसंमतीने मंजूर केला आहे..उज्जैन येथील महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठानच्या धर्तीवर या महाविद्यालयाची उभारणी केली जाणार आहे. वेद, वेदांग, उपनिषदे आणि भारतीय ज्ञानपरंपरेचे शास्त्रोक्त शिक्षण देण्याबरोबरच प्राचीन गुरुकुल पद्धतीला आधुनिक काळात नव्याने व्यासपीठ मिळवून देण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे.रुद्रप्रयागमधील संसारी येथील जागेची निवड करण्यापूर्वी चमोली जिल्ह्यातील मंडल आणि सिमली भागात जागेचा विचार करण्यात आला होता. मात्र, तेथे जमीन उपलब्धतेशी संबंधित अडचणी निर्माण झाल्यानंतर संसारी येथील जागेचा प्रस्ताव पुढे आला. बीकेटीसीच्या उच्चस्तरीय बोर्ड बैठकीत हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला..बीकेटीसीचे अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी यांनी या निर्णयाचे महत्त्व अधोरेखित केले. आधुनिक काळातील युवा पिढीला भारतीय संस्कृती, परंपरा आणि वैदिक ज्ञानाशी जोडण्यासाठी हे महाविद्यालय महत्त्वाचे ठरेल, असे त्यांनी सांगितले. आता संस्कृत शिक्षण विभागाकडून महाविद्यालयाच्या बांधकामासह अभ्यासक्रम आणि इतर शैक्षणिक बाबींची रूपरेषा निश्चित केली जाणार आहे.देशातील पाच प्रमुख केंद्रांचा समावेशदेशभरातील वेद शिक्षणाला संस्थात्मक स्वरूप देण्यासाठी उज्जैनच्या महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठानच्या धर्तीवर प्रमुख केंद्रांची निवड करण्यात आली आहे. उत्तर भागासाठी बदरीनाथ क्षेत्र, पूर्वेस पुरी, दक्षिणेस शृंगेरी, पश्चिमेस द्वारका आणि ईशान्य भारतासाठी गुवाहाटी या केंद्रांचा यामध्ये समावेश आहे..निवासी गुरुकुल पद्धतीवर भररुद्रप्रयागमध्ये उभारण्यात येणारे महाविद्यालय निवासी स्वरूपाचे असणार आहे. विद्यार्थ्यांना गुरुकुल पद्धतीनुसार परिसरात राहून वेद आणि वेदांगांचा अभ्यास करण्याची संधी मिळणार आहे. अभ्यासातील एकाग्रता कायम राहावी आणि विद्यार्थ्यांचे लक्ष विचलित होऊ नये, यासाठी महाविद्यालय परिसर आणि वसतिगृहात मोबाईल फोनच्या वापरावर बंदी ठेवण्याची व्यवस्था प्रस्तावित आहे.देशातील तसेच परदेशातील वैदिक ज्ञानात रस असलेल्या विद्यार्थ्यांना येथे शिक्षणाची संधी मिळू शकते. त्यामुळे रुद्रप्रयागमधील हे केंद्र पारंपरिक भारतीय ज्ञानपरंपरेच्या शिक्षणासाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.