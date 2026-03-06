CM Pushkar Singh Dhami: ईराण-इस्रायल युद्धामुळे सरकार अलर्ट! उत्तराखंडच्या एकाही नागरिकाला धक्का लागू देणार नाही; CM धामींचा शब्द

ईराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या युद्धसदृश तणावाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्यातील जनतेला मोठा दिलासा दिला आहे. इस्रायलमध्ये उत्तर प्रदेशातील कामगारांच्या सुरक्षेबाबत योगी सरकारने घेतलेल्या भूमिकेनंतर आता धामी सरकारनेही उत्तराखंडच्या नागरिकांच्या संरक्षणासाठी कंबर कसली आहे..मध्य आशियातील अस्थिर परिस्थितीमुळे उत्तराखंडमधील अनेक कुटुंबे काळजीत आहेत, कारण त्यांचे नातेवाईक कामासाठी किंवा शिक्षणासाठी ईराण आणि इस्रायलमध्ये वास्तव्यास आहेत. यावर मुख्यमंत्री धामी यांनी स्पष्ट केले आहे की, राज्य सरकार या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून नागरिकांच्या सुरक्षित परतीसाठी सर्व प्रयत्न केले जात आहेत..Mumbai News: मुंबईकरांसाठी नवी मोकळी जागा! ५०० एकर सरकारी जमीन अतिक्रमणमुक्त करणार; राज्य सरकारची दमदार घोषणा.प्रशासकीय यंत्रणा 'अलर्ट मोड'वरमुख्यमंत्री धामी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार उत्तराखंड सरकार दिल्लीतील गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालयाच्या (PMO) सतत संपर्कात आहे.ईराण आणि इस्रायलमध्ये अडकलेल्या उत्तराखंडच्या नागरिकांची माहिती संकलित केली जात आहे. केंद्र सरकारकडून जसे दिशानिर्देश मिळतील, तशी त्यांच्या सुटकेची प्रक्रिया तातडीने राबवली जाईल. मुख्यमंत्री स्वतः परराष्ट्र मंत्री कार्यालयाकडून अपडेट्स घेत असून नागरिकांच्या कुटुंबीयांना धीर देत आहेत..ईराणमध्ये अडकलेत अनेक उत्तराखंडीमिळालेल्या माहितीनुसार, ईराणमध्ये उत्तराखंडमधील अनेक विद्यार्थी आणि नोकरदार अडकले आहेत. आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा विस्कळीत झाल्यामुळे त्यांच्या परतीचा मार्ग कठीण झाला आहे. अशा वेळी राज्य सरकारने विशेष समन्वय यंत्रणा (Coordination Mechanism) तयार करण्याचे संकेत दिले आहेत..Ankita Bhandari Murder: खरे पीडित अंकिताचे आई वडीलच, बाकी फक्त राजकारण करतायत! मुख्यमंत्री भावूक; म्हणाले, गुन्हेगारांना सोडणार नाही.अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहनमुख्यमंत्र्यांनी प्रदेशातील जनतेला आवाहन केले आहे की केवळ सरकारी सूत्रांकडून येणाऱ्या माहितीवरच विश्वास ठेवावा."आम्ही आमच्या प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध आहोत. या कठीण काळात सरकार पूर्णपणे तुमच्या सोबत आहे," असे आश्वासन त्यांनी दिले.इस्रायलमधील ४२,००० भारतीयांपैकी हजारो लोक उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशातील आहेत. आज ६ मार्च २०२६ रोजी देखील सीमाभागातील परिस्थिती तणावपूर्ण असल्याने राज्य आणि केंद्र सरकार दोन्ही हाय-अलर्टवर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.