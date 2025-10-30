Uttrakhand : आता थांबायचं नाही! CM धामींनी राज्यातील २८३८ लाखांहून अधिक योजनांना हिरवा कंदील दाखवला

Uttarakhand development schemes : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हे राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने पाऊले उचलत आहेत. त्यांनी राज्याच्या विकास कामांना नवी गती देत विविध जिल्ह्यांमध्ये विकासकामे आणि सुरक्षा उपक्रमांसाठी 2838.45 लाख रुपयांहून अधिकच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. .मुख्यमंत्री धामी यांनी उत्तराखंडमधील विविध जिल्ह्यांमध्ये जनकल्याणाला चालना देण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखवला. त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास’ या भावनेनुसार राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सातत्याने कार्य करत आहे. याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाने एक प्रसिध्दीपत्रक जारी केले आहे. मुख्यमंत्री धामी म्हणाले, “आमचा संकल्प असा आहे की उत्तराखंडच्या विकासाची धार प्रत्येक गाव आणि प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचली पाहिजे. नागरिकांची सुरक्षा, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि नैसर्गिक आपत्तींविरुद्ध संरक्षण ही आमची सर्वोच्च प्राधान्ये आहेत. हे प्रकल्प राज्याच्या पायाभूत सुविधांना बळकट करतील आणि नागरिकांच्या जीवनमानात ठोस सुधारणा घडवतील. सरकार प्रत्येक प्रकल्प पारदर्शकतेने आणि जलद गतीने पूर्ण करण्यास पूर्णतः वचनबद्ध आहे.” .मुख्यमंत्री यांनी देहरादून जिल्ह्यातील दक्षिण शाखेअंतर्गत लक्ष्मण चौक परिसरापासून बैराज मेहलगाव चौकापर्यंत खराब झालेल्या सांडपाण्याच्या लाईन बदलण्याचे आणि पुनर्निर्माणाचे काम करण्यासाठी 495.77 लाख रुपयांची मंजुरी दिली. त्याचप्रमाणे, देहरादूनच्या पित्थूवाला शाखेअंतर्गत श्रद्धा एन्क्लेव्ह परिसरातील सांडपाणी लाईन बदलणे आणि श्रद्धा व प्रियदर्शिनी एन्क्लेव्ह या दोन्ही परिसरांना कव्हर करणारी एसटीपी आणि नेटवर्क प्रणाली उभारण्यासाठी 243.14 लाख रुपयांची मंजुरी दिली. .मुख्यमंत्री धामी यांनी एसडीआरएफ (राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी) अंतर्गत विविध जिल्ह्यांसाठी अनुदान मंजूर केले आहे. चंपावतसाठी 20 कोटी रुपये, उधमसिंहनगरसाठी 5 कोटी रुपये, टिहरी गढवालसाठी 10 कोटी रुपये आणि देहरादूनमधील ULBMSO संचालकासाठी 0.50 कोटी रुपये. तसेच देहरादूनसाठी (इतर बाबींकरिता) 1.41 कोटी आणि 0.75 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. एकूण मंजूर रक्कम 37.66 कोटी रुपये आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.