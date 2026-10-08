25 Yrs Of Modi: मोदींच्या २५ वर्षांच्या जनसेवेचा गौरव; मुख्यमंत्र्यांची गुरुद्वारात स्वच्छता मोहीम! स्वतः झाडू हातात घेत केले श्रमदान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त सुरू करण्यात आलेल्या ‘सेवा संकल्प अभियाना’अंतर्गत उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब येथे भेट देऊन दर्शन घेतले. राज्यातील जनतेच्या सुख, शांती, आरोग्य आणि समृद्धीसाठी त्यांनी प्रार्थना केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः हातात झाडू घेऊन गुरुद्वारा परिसरात श्रमदान करत स्वच्छता मोहिमेत सहभाग घेतला..गुरुद्वारात दर्शन, राज्याच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थनागुरू नानक देव यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारात मुख्यमंत्री धामी यांनी माथा टेकवला. उत्तराखंडच्या प्रगतीसह राज्यातील नागरिकांच्या सुख-समृद्धीसाठी त्यांनी प्रार्थना केली.या वेळी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीचे अध्यक्ष सरदार जोगिंदर सिंह, सरचिटणीस सरदार अमरजीत सिंह बोपराय आणि सचिव सरदार हरभजन सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत केले. समितीच्या वतीने धामी यांना पारंपरिक ‘सरोपा’ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात आले..हातात झाडू घेऊन केले श्रमदानदर्शनानंतर मुख्यमंत्री धामी स्वच्छता मोहिमेत सहभागी झाले. त्यांनी स्वतः हातात झाडू घेऊन गुरुद्वारा परिसराची साफसफाई केली आणि कचरा उचलत श्रमदान केले.यावेळी त्यांनी स्वच्छतेसाठी नागरिकांच्या सहभागाचे आवाहन केले. धार्मिक स्थळांचे पावित्र्य राखण्यासोबतच आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ ठेवणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्वच्छता ही केवळ एका दिवसाची किंवा एखाद्या अभियानापुरती मर्यादित न राहता दैनंदिन सवय आणि लोकचळवळ बनली पाहिजे, असे धामी म्हणाले..बस, रेल्वे स्थानकांसह धार्मिक स्थळे स्वच्छ ठेवण्याचे आवाहनउत्तराखंडला ‘देवभूमी’ म्हणून ओळखले जाते. राज्यात देश-विदेशातून मोठ्या संख्येने भाविक आणि पर्यटक येतात. त्यामुळे पर्यटनस्थळे आणि तीर्थक्षेत्रांची स्वच्छता राखणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.बस स्थानके, रेल्वे स्थानके, रुग्णालये, सरकारी कार्यालये आणि सर्व धार्मिक स्थळे स्वच्छ ठेवण्याची सामूहिक जबाबदारी नागरिक आणि प्रशासनाची असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. या ठिकाणी स्वच्छतेला प्राधान्य देण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले..पंतप्रधान मोदींच्या सार्वजनिक जीवनातील २५ वर्षांचा उल्लेखयावेळी मुख्यमंत्री धामी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सार्वजनिक जीवनातील २५ वर्षांच्या कार्यकाळाचा उल्लेख केला. पंतप्रधानांनी आपले जीवन देशातील गरीब आणि वंचितांच्या उत्थानासाठी समर्पित केल्याचे ते म्हणाले.कार्यक्रमाला जिल्हा पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, भाजप जिल्हाध्यक्ष कमल जिंदल, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेम सिंह तुरना, माजी आमदार प्रेम सिंह राणा, जिल्हाधिकारी नितीन सिंह भदौरिया, एसएसपी अजय गणपती, सीडीओ दिवेश शाशनी, अपर जिल्हाधिकारी पंकज उपाध्याय आणि एसडीएम ऋचा सिंह यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि भाविक उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.