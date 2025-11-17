देश

Pushkar Singh Dhami : सीएम धामींनी संरक्षण मंत्र्यांसमोर ठेवल्या सामरिक महत्त्वाच्या मागण्या; नंदा राजजात यात्रेच्या मार्गावरही केली चर्चा

CM Dhami's Meeting with Rajnath Singh : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेऊन डेहराडूनचे सामरिक महत्त्व लक्षात घेऊन 'एअर फोर्स ऑडिट ब्रांच' डेहराडूनमध्येच कायम ठेवण्याची, तसेच नंदा देवी राजजात यात्रेच्या प्रमुख मार्गाची देखभाल PWD कडेच ठेवण्याची विनंती केली.
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी नवी दिल्लीत केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांकडे 'एअर फोर्स ऑडिट ब्रांच' डेहराडूनमध्येच कायम ठेवण्यासह अनेक महत्त्वाच्या विनंत्या केल्या.

