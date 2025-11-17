Pushkar Singh Dhami : सीएम धामींनी संरक्षण मंत्र्यांसमोर ठेवल्या सामरिक महत्त्वाच्या मागण्या; नंदा राजजात यात्रेच्या मार्गावरही केली चर्चा

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी नवी दिल्लीत केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांकडे 'एअर फोर्स ऑडिट ब्रांच' डेहराडूनमध्येच कायम ठेवण्यासह अनेक महत्त्वाच्या विनंत्या केल्या..डेहराडूनचे सामरिक महत्त्व आणि 'ऑडिट ब्रांच'ची मागणीमुख्यमंत्री धामी यांनी संरक्षण मंत्र्यांसमोर डेहराडूनचे सामरिक महत्त्व (Strategic Importance) स्पष्ट केले. उत्तराखंडच्या सीमा चीन आणि नेपाळला लागून आहेत, तसेच येथे लष्कर (सेना) आणि सुरक्षा दलांचे अनेक महत्त्वाचे तळ (Establishments) आहेत. यामुळे डेहराडूनचे सामरिक महत्त्व खूप मोठे आहे. 'एअर फोर्स ऑडिट ब्रांच' डेहराडूनमध्ये कोणताही अडथळा न येता दीर्घकाळापासून कार्यरत आहे. म्हणून, ही शाखा डेहराडूनमधूनच कायमस्वरूपी सुरू राहील, यासाठी आवश्यक निर्देश जारी करण्याची विनंती त्यांनी राजनाथ सिंह यांच्याकडे केली..नंदा राजजात यात्रेच्या मुख्य मार्गासाठी विनंतीसीएम धामी यांनी नंदा देवी राजजात यात्रा या धार्मिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या यात्रामार्गाच्या देखभालीसंदर्भातही विनंती केली..Pune Crime:'पेट्रोलपंप कर्मचाऱ्यावर हल्ला'; येरवडा पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई, रेकॉर्डवरील दोन गुन्हेगार जेरबंद .त्यांनी ग्वाल्डम-नंदकेसरी-थराली-देवाल-मुन्दोली-वाण मोटर मार्ग (Gwaldam-Nandkesari-Tharali-Dewal-Mundoli-Wan Motor Marg) या मार्गाचे देखभाल आणि दुरुस्तीचे कार्य भविष्यातही उत्तराखंड लोक बांधकाम विभागाकडेच (PWD) ठेवण्याची विनंती केली. हा मार्ग जगप्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रेचा प्रमुख मार्ग आहे आणि या यात्रेचा पुढील सोहळा २०२६ मध्ये प्रस्तावित आहे. धार्मिक आणि सांस्कृतिक आयोजनाची सुलभ व्यवस्था ठेवण्यासाठी या मार्गाची देखभाल स्थानिक पातळीवर PWD कडून होणे आवश्यक आहे..मुख्यमंत्री म्हणाले की, स्थानिक परिस्थिती, योग्य समन्वय आणि कामाची जलद पूर्तता या दृष्टीने PWD हाच या मार्गाच्या देखभालीसाठी सर्वोत्तम विभाग आहे. संरक्षण मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सर्व मुद्द्यांवर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.