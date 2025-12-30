त्रिपुरातील विद्यार्थ्याच्या हत्येनंतर उत्तराखंड सरकार आक्रमक; मुख्यमंत्र्यांचा गुन्हेगारांना कडक इशारा

उत्तराखंडची राजधानी डेहराडूनमध्ये त्रिपुरातील एंजेल चकमा या विद्यार्थ्याच्या हत्येचे प्रकरण सध्या राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. या घटनेची राज्य सरकारने अत्यंत गंभीर दखल घेतली असून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी कडक शब्दांत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.उत्तराखंडसारख्या शांत प्रदेशात अशा प्रकारच्या हिंसक घटना कोणत्याही परिस्थितीत सहन केल्या जाणार नाहीत, असा स्पष्ट इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे..मुख्यमंत्री धामी यांनी एंजेल चकमा यांच्या वडिलांशी दूरध्वनीवरून संवाद साधत या दुर्दैवी घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले. दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई केली जाईल आणि पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यात कोणतीही कसूर ठेवली जाणार नाही, असा विश्वास त्यांनी दिला..या हत्या प्रकरणात आतापर्यंत पाच आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यापैकी दोन आरोपी अल्पवयीन आहेत. या अल्पवयीन आरोपींना बालसुधारगृहात पाठवण्यात आले आहे. मात्र, या प्रकरणातील एक मुख्य आरोपी अद्याप फरार असून त्याचा शोध सुरू आहे.या फरार आरोपीवर पोलिसांनी २५ हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले असून, त्याला पकडण्यासाठी पोलिसांचे एक विशेष पथक नेपाळमध्येही रवाना झाले आहे. मुख्यमंत्री धामी यांनी या आरोपीला तातडीने अटक करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत..या प्रकरणाबाबत मुख्यमंत्री धामी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह तसेच त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक साहा यांच्याशीही चर्चा केल्याचे त्यांनी ट्वीटमध्ये नमूद केले आहे. हे प्रकरण सरकार अत्यंत गांभीर्याने हाताळत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..देश-विदेशातून उत्तराखंडमध्ये शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असून, कोणत्याही पीडिताला न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकार कोणत्याही स्तरावर ढिलाई करणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले आहे.या कारवाईमुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या गुन्हेगारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, सरकारची ‘झिरो टॉलरन्स’ भूमिका पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.