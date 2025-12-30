देश

त्रिपुरातील विद्यार्थ्याच्या हत्येनंतर उत्तराखंड सरकार आक्रमक; मुख्यमंत्र्यांचा गुन्हेगारांना कडक इशारा

उत्तराखंडची राजधानी डेहराडूनमध्ये त्रिपुरातील एंजेल चकमा या विद्यार्थ्याच्या हत्येचे प्रकरण सध्या राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
angel chakma

angel chakma

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तराखंडची राजधानी डेहराडूनमध्ये त्रिपुरातील एंजेल चकमा या विद्यार्थ्याच्या हत्येचे प्रकरण सध्या राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. या घटनेची राज्य सरकारने अत्यंत गंभीर दखल घेतली असून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी कडक शब्दांत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

उत्तराखंडसारख्या शांत प्रदेशात अशा प्रकारच्या हिंसक घटना कोणत्याही परिस्थितीत सहन केल्या जाणार नाहीत, असा स्पष्ट इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.

Loading content, please wait...
Uttarakhand
Tripura
death
student
Warning
Chief Minister
Pushkar Singh Dhami

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com