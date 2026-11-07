Uttarakhand Pension Scheme : दिवाळीनिमित्त १० लाख पेन्शनधारकांना मुख्यमंत्र्यांची आर्थिक मदत; खात्यात १४८ कोटी रुपये जमा

उत्तराखंड : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर उत्तराखंड सरकारने राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक, विधवा महिला आणि दिव्यांगांसह विविध घटकांतील पेन्शनधारकांना आर्थिक मदत दिली आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी समाजकल्याण विभागाच्या ऑक्टोबर २०२६ महिन्याच्या पेन्शनची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांत जमा केली. या माध्यमातून ९ लाख ९९ हजार ४८४ लाभार्थ्यांना एकूण १४८ कोटी १८ लाख ८४ हजार ५०० रुपये वितरित करण्यात आले.गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांच्या कॅम्प कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात एका क्लिकद्वारे ही रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली. वृद्ध, निराधार आणि दिव्यांग नागरिकांना आर्थिक आधार देऊन त्यांना सन्मानाने जगता यावे, हा सामाजिक सुरक्षा योजनांचा उद्देश असल्याचे धामी यांनी यावेळी सांगितले..वृद्धापकाळ पेन्शनसाठी सर्वाधिक निधीविविध पेन्शन योजनांनुसार वितरित करण्यात आलेल्या निधीमध्ये वृद्धापकाळ पेन्शनचा सर्वाधिक वाटा आहे. या योजनेतील ६ लाख २४ हजार ६१६ लाभार्थ्यांच्या खात्यात ९३ कोटी ६९ लाख रुपये जमा करण्यात आले. विधवा पेन्शन योजनेतील २ लाख ३९ हजार ५२७ महिलांना ३५ कोटी ९३ लाख रुपये, तर दिव्यांग पेन्शन योजनेतील ८९ हजार ९७१ लाभार्थ्यांना १३ कोटी ५० लाख रुपये वितरित करण्यात आले.याशिवाय शेतकरी पेन्शन योजनेतील २७ हजार ९२, परित्यक्ता पेन्शन योजनेतील ८ हजार ४४२, भरणपोषण अनुदान योजनेतील ७ हजार ४६१ आणि तीलू रौतेली पेन्शन योजनेतील २ हजार २४८ लाभार्थ्यांनाही या वितरणाचा लाभ मिळाला. बुटकेपणामुळे विशेष पेन्शन मिळणाऱ्या १२७ लाभार्थ्यांचाही यामध्ये समावेश आहे..डीबीटीमुळे थेट खात्यात रक्कमथेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीमुळे पेन्शनची रक्कम मध्यस्थांशिवाय लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होत असल्याचे मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजना समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यावर भर दिला जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक आधार, विधवा महिलांना मदत आणि दिव्यांगांना स्वावलंबी होण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, हा या योजनांचा प्रमुख उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.