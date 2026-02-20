Uttarakhand Shooting: शूटिंगसाठी स्वित्झर्लंड विसरा! आता उत्तराखंडमध्ये बनणार 'धमाल' चित्रपट; सरकारकडून ३ कोटींपर्यंतची सबसिडी

उत्तराखंडची सुंदर निसर्गसंपदा आता केवळ पर्यटकांनाच नाही, तर मोठ्या चित्रपट निर्मात्यांनाही भुरळ घालत आहे. ऋषिकेश, मसूरी आणि नैनितालच्या डोंगरदऱ्यांमध्ये आता 'लाईट, कॅमेरा आणि ॲक्शन'चा आवाज घुमत असून, बॉलिवूडसाठी उत्तराखंड हे नवीन आवडीचे ठिकाण बनले आहे..देवभूमी उत्तराखंड आता फिल्म इंडस्ट्रीचा नवा 'हॉटस्पॉट' म्हणून उदयास येत आहे. बर्फाच्छादित शिखरे, घनदाट जंगलं आणि शांत तलाव यामुळे निर्माते आणि दिग्दर्शक येथे मोठ्या प्रमाणावर शूटिंगसाठी येत आहेत. विशेष म्हणजे, चित्रपट निर्मात्यांना आकर्षित करण्यासाठी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकारने आपली तिजोरी उघडली असून, चित्रपट धोरणात मोठे बदल केले आहेत..कोट्यवधींची सबसिडी आणि सोपी प्रक्रियाउत्तराखंड सरकारच्या नवीन धोरणानुसार, जर एखाद्या निर्मात्याने आपल्या चित्रपटाचे ७५% शूटिंग राज्यात केले, तर त्याला तब्बल ३ कोटी रुपयांपर्यंतची सबसिडी दिली जाते. याशिवाय, वेब सीरिजच्या शूटिंगसाठीही ३ कोटींची तरतूद आहे. पूर्वी शूटिंगच्या परवानगीसाठी अनेक सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागायचे, पण आता 'सिंगल विंडो सिस्टम'मुळे जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून ऑनलाइन परवानगी मिळवणे शक्य झाले आहे..स्थानिक भाषा आणि कलाकारांची चांदीगडवाली, कुमाऊंनी आणि जौनसारी या स्थानिक भाषांमधील चित्रपटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अनुदानाची रक्कम २५ लाखांवरून थेट २ कोटी रुपये केली आहे. तसेच, जर चित्रपटात उत्तराखंडच्या स्थानिक कलाकाराला मुख्य भूमिकेत घेतले, तर निर्मात्याला १० लाख रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान दिले जाते..स्थानिकांना मिळतोय मोठा रोजगारचित्रपट शूटिंगमुळे केवळ पर्यटनच वाढले नाही, तर स्थानिक हॉटेल व्यावसायिक, टॅक्सी चालक आणि तंत्रज्ञांना मोठा रोजगार मिळत आहे. नैनितालचे मूळ रहिवासी असलेले अभिनेते जतिन पांडे सांगतात की, त्यांची कंपनी मुंबईतील दिग्दर्शकांना उत्तराखंडमध्ये घेऊन येते. यामुळे डोंगराळ भागातील तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी मिळत आहेत आणि पलायन थांबवण्यास मदत होत आहे..स्टुडिओ उभारण्यासाठीही मिळणार मदतसरकार केवळ शूटिंगसाठीच नाही, तर पायाभूत सुविधांसाठीही मदत करत आहे. जर कोणाला उत्तराखंडमध्ये फिल्म स्टुडिओ सुरू करायचा असेल, तर त्याला ५० लाख रुपये आणि पोस्ट-प्रोडक्शन स्टुडिओ किंवा थिएटर सुरू करण्यासाठी २५ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. तसेच शूटिंग टीमला हॉटेल्समध्ये राहण्यासाठी ५०% सवलत आणि विशेष सुरक्षाही पुरवली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.