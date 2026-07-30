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Uttarakhand Health Tourism: उत्तराखंड बनणार हेल्थ टूरिझमचे जागतिक केंद्र! हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स अन् धर्मशाळांमध्ये सुरू होणार आयुष आरोग्य केंद्र

Uttarakhand Targets Global Health Tourism Hub: हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स व धर्मशाळांमध्ये आयुष केंद्रे; पर्यटकांना मुक्कामाच्या ठिकाणीच आयुर्वेद, योग, पंचकर्माच्या सुविधा देण्याची राज्य सरकारची तयारी
AYUSH Wellness Centers to Transform Uttarakhand Into Global Health Tourism Destination With New Healthcare Initiative

AYUSH Wellness Centers to Transform Uttarakhand Into Global Health Tourism Destination With New Healthcare Initiative

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उत्तराखंडला आयुर्वेद आणि वेलनेस टूरिझमचे मोठे केंद्र बनवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पर्यटकांना पर्यटनासोबतच आयुर्वेदिक उपचार आणि पंचकर्माचा लाभ मिळावा, यासाठी राज्यातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि धर्मशाळांमध्ये आयुष आरोग्य केंद्रे सुरू करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

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