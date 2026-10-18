Uttarakhand: मसूरीत अक्षय कुमार, नैनितालमध्ये जाह्नवी कपूर; उत्तराखंड बनतेय बॉलिवूडचे शूटिंग डेस्टिनेशन

निसर्गरम्य पर्वतरांगा, ऐतिहासिक स्थळे आणि वैविध्यपूर्ण भौगोलिक रचनेमुळे उत्तराखंड चित्रपट निर्मात्यांसाठी आकर्षणाचे केंद्र बनले आहे. सध्या मसूरी आणि लँडोअर परिसरात अभिनेता अक्षय कुमार, तर नैनितालमध्ये अभिनेत्री जाह्नवी कपूर यांच्या आगामी चित्रपटांचे चित्रीकरण सुरू असल्याची माहिती आहे. या पार्श्वभूमीवर उत्तराखंडला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे फिल्म हब बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सांगितले..चित्रपट निर्मितीसाठी अनुकूल वातावरणउत्तराखंडमधील निसर्गसौंदर्य, पर्वतीय प्रदेश आणि ऐतिहासिक स्थळे चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी उपयुक्त ठरत आहेत. मसूरी आणि लँडोअर येथील निसर्गरम्य वातावरणासह नैनितालमधील सरोवर परिसरही चित्रपट निर्मात्यांना आकर्षित करत आहे. मोठ्या चित्रपटांचे चित्रीकरण राज्यात झाल्यास या ठिकाणांना राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धी मिळण्यास मदत होऊ शकते..सात दिवसांत शूटिंगची परवानगीचित्रपट निर्मात्यांना राज्यात चित्रीकरणासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने उत्तराखंड सरकारने 'चित्रपट धोरण २०२४' लागू केले आहे. या धोरणांतर्गत सिंगल विंडो क्लिअरन्स सिस्टीमद्वारे चित्रीकरणासाठी आवश्यक परवानग्या देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे विविध सरकारी विभागांकडून परवानग्या मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.या व्यवस्थेमुळे अर्जदारांना सात दिवसांत चित्रीकरणाच्या परवानग्या देण्याचे उद्दिष्ट आहे. परवानगीची प्रक्रिया सुलभ झाल्यास चित्रपट निर्मात्यांचा वेळ वाचण्यास आणि राज्यात अधिक चित्रपटांचे चित्रीकरण होण्यास मदत होऊ शकते..स्थानिक रोजगाराला चालनाचित्रपटांच्या चित्रीकरणाचा फायदा केवळ पर्यटनापुरता मर्यादित राहत नाही. चित्रपटांच्या पथकांना निवास, भोजन, वाहतूक आणि इतर सुविधांची आवश्यकता असते. त्यामुळे हॉटेल्स, होमस्टे, स्थानिक वाहतूक व्यावसायिक, केटरिंग सेवा आणि इतर व्यावसायिकांना कामाच्या संधी मिळू शकतात.तसेच स्थानिक कलाकार, तंत्रज्ञ आणि अन्य कामगारांना चित्रपट निर्मिती क्षेत्रात सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते. राज्यात चित्रीकरण वाढल्यास स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..आंतरराष्ट्रीय फिल्म हब बनवण्याचे लक्ष्यउत्तराखंड फिल्म विकास परिषद राज्यातील विविध चित्रीकरण स्थळांची माहिती चित्रपट निर्मात्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करते. मसूरी, नैनिताल, डेहराडून आणि ऋषिकेश यांसारख्या परिचित ठिकाणांसोबतच राज्यातील इतर भागांतील निसर्गरम्य स्थळांचाही चित्रपट निर्मितीसाठी वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.चित्रपट निर्मितीसाठी अनुकूल वातावरण, सुलभ परवानगी प्रक्रिया आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधी यांच्या माध्यमातून उत्तराखंडला देशातील प्रमुख चित्रीकरण केंद्रांपैकी एक बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. चित्रपटांच्या माध्यमातून राज्यातील पर्यटनस्थळांना प्रसिद्धी मिळाल्यास पर्यटन क्षेत्रालाही त्याचा फायदा होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.