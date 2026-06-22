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Uttarakhand Travel: फिरायला येता हिमालयात? मग ही जबाबदारीही घ्या! धामी सरकारने सुरू केली अनोखी 'गार्डियन्स ऑफ द व्हॅली' मोहीम

हिमालयाच्या संवर्धनासाठी ‘गार्डियन्स ऑफ द व्हॅली’ मोहीम; धामी सरकारचे नागरिक व पर्यटकांना ऑनलाइन प्रतिज्ञेद्वारे निसर्गरक्षणाचे आवाहन
Guardians of the Valley pledge campaign for tourists

Guardians of the Valley pledge campaign for tourists

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्याची अमूल्य नैसर्गिक संपदा आणि पर्यावरण संरक्षणाबाबत देशातील नागरिक आणि पर्यटकांना एक विशेष आवाहन केले आहे. उत्तराखंडमधील हिमालयाची परिस्थितीकी (Ecology), जैवविविधता, नैसर्गिक वनसंपदा आणि येथील मनमोहक वाड्या ही केवळ राज्याचीच नव्हे तर देशाची अमूल्य धरोहर आहे, असे सांगत या सर्वांचे रक्षण करणे ही आपल्या सर्वांची सामूहिक आणि सामायिक जबाबदारी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

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