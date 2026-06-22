Uttarakhand Travel: फिरायला येता हिमालयात? मग ही जबाबदारीही घ्या! धामी सरकारने सुरू केली अनोखी 'गार्डियन्स ऑफ द व्हॅली' मोहीम

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्याची अमूल्य नैसर्गिक संपदा आणि पर्यावरण संरक्षणाबाबत देशातील नागरिक आणि पर्यटकांना एक विशेष आवाहन केले आहे. उत्तराखंडमधील हिमालयाची परिस्थितीकी (Ecology), जैवविविधता, नैसर्गिक वनसंपदा आणि येथील मनमोहक वाड्या ही केवळ राज्याचीच नव्हे तर देशाची अमूल्य धरोहर आहे, असे सांगत या सर्वांचे रक्षण करणे ही आपल्या सर्वांची सामूहिक आणि सामायिक जबाबदारी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे..मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या संदर्भातील माहिती देताना पर्यावरणाविषयी प्रत्येकाने संवेदनशील राहण्याची गरज व्यक्त केली. त्यांच्या या आवाहनाचे मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:.'गार्डियन्स ऑफ द व्हॅली प्लेज' (Guardians of the Valley Pledge) अभियानपर्यावरण संरक्षणाला एका मोठ्या जनआंदोलनाचे स्वरूप देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी "गार्डियन्स ऑफ द व्हॅली प्लेज" या विशेष मोहिमेची घोषणा केली आहे. या लोकसहभागावर आधारित (Public Participation) मोहिमेमध्ये देशातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी आणि उत्तराखंडमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. या अभियानाचा भाग बनून प्रत्येकाने निसर्ग संरक्षणाची सामूहिक प्रतिज्ञा घेणे काळाची गरज बनली आहे..ऑनलाईन प्रतिज्ञा नोंदवण्याचे आवाहननिसर्गाप्रती आपली जबाबदारी सिद्ध करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी लोकांना अधिकृत ऑनलाईन डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आपली पर्यावरण संरक्षण प्रतिज्ञा (Online Pledge) नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही मोहीम दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचवली जात असून, सामूहिक आणि सामूहिक प्रयत्नांमुळेच उत्तराखंडचे पर्यावरणीय संतुलन (Environmental Balance) प्रदीर्घ काळासाठी सुरक्षित ठेवता येऊ शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..छोटे प्रयत्न ठरणार मोठ्या बदलाचा आधारमुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले की, पर्यावरण रक्षणासाठी कोणत्याही मोठ्या कामाची वाट न पाहता नागरिकांनी केलेले छोटे-छोटे प्रामाणिक प्रयत्न देखील भविष्यात मोठ्या बदलाचा पाया ठरू शकतात. यामध्ये प्रामुख्याने खालील गोष्टींचा समावेश होतो:.पर्यटन स्थळांवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता राखणे.पाण्याच्या प्रवाहांचे आणि नैसर्गिक संसाधनांचा (Natural Resources) अत्यंत जबाबदारीने व मर्यादित वापर करणे.आपल्या आजूबाजूच्या लोकांमध्ये पर्यावरणाविषयी सातत्याने जागरूकता पसरवणे.पर्यावरण संरक्षण हे केवळ सरकारचे कायदेशीर कर्तव्य नसून, ते प्रत्येक नागरिकाचे वैयक्तिक कर्तव्य आहे. आपण आज निसर्गाप्रती संवेदनशील आणि जबाबदार वर्तन दाखवले, तरच आपल्या येणाऱ्या पिढ्या उत्तराखंडच्या या स्वर्गीय सौंदर्याचा आणि शुद्ध हवेचा आनंद घेऊ शकतील, असा मोलाचा संदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या निमित्ताने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.