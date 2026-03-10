Uttarakhand Budget: हरिद्वार-ऋषिकेशचा 'महाजाम' होणार गायब! ३००० कोटींच्या गंगा कॉरिडॉरसाठी CMनी उघडली तिजोरी; ऑक्टोबरमध्ये होणार लोकार्पण!

उत्तराखंडमधील हरिद्वार आणि ऋषिकेश या दोन प्रमुख तीर्थक्षेत्रांमधील प्रवासाचे चित्र आता पूर्णपणे बदलणार आहे. काशी विश्वनाथ आणि महाकाल कॉरिडॉरच्या धर्तीवर विकसित होत असलेल्या 'हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडॉर' साठी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा केली असून, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा वेग आता वाढणार आहे..सोमवारी उत्तराखंडचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री धामी यांनी गंगा कॉरिडॉरसाठी अतिरिक्त २० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे या ३००० कोटींच्या महाप्रकल्पाला नवे बळ मिळाले असून, भाविकांचा प्रवास आता अधिक सुखकर आणि विलोभनीय होणार आहे..१५ किलोमीटरचा भव्य कॉरिडॉरहा कॉरिडॉर हरिद्वारमधील कनखल (दक्ष मंदिर) पासून सुरू होऊन हर की पैडी, भूपतवाला आणि सप्तऋषी आश्रमापर्यंत जाईल. ऋषिकेशमध्ये तपोवन, त्रिवेणी घाट, रेल्वे स्टेशन आणि ISBT परिसराचा यात समावेश करण्यात आला आहे..सौंदर्यीकरण: गंगा नदीच्या काठावर विलोभनीय घाट आणि रोषणाई केली जाईल.गर्दीचे नियोजन: भाविकांसाठी स्वतंत्र पायवाट (Pedestrian Path) बनवली जाणार आहे, ज्यामुळे मुख्य रस्त्यांवरील ताण कमी होईल.वाहतूक कोंडीतून कायमची सुटकाहरिद्वार आणि ऋषिकेशमध्ये दरवर्षी कोट्यवधी भाविक येतात, ज्यामुळे मोठी वाहतूक कोंडी होते. यावर उपाय म्हणून:ISBT स्थलांतर: शहरांमधील गर्दी कमी करण्यासाठी बस स्थानके शहराबाहेर हलवली जाणार आहेत.कनेक्टिव्हिटी: हरिद्वारला आता दिल्ली-देहरादून इकॉनॉमिक कॉरिडॉर आणि गंगा एक्सप्रेसवेशी जोडले जात आहे, ज्यामुळे दिल्लीहून येणाऱ्या प्रवाशांचा वेळ वाचणार आहे..कधी पूर्ण होणार प्रकल्प?धामी सरकारने या प्रकल्पाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. ताज्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत हा कॉरिडॉर भाविकांसाठी खुला करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शांति कुंज ते कनखल या ३.५ किमीच्या पट्ट्यात विशेष सौंदर्यीकरण केले जाणार आहे.अर्थसंकल्पातील या तरतुदीमुळे उत्तराखंडमधील पर्यटन आणि तीर्थाटनाला नवी दिशा मिळणार आहे. काशी आणि उज्जैनप्रमाणेच आता हरिद्वार-ऋषिकेशचे रूप पालटलेले पाहायला मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.