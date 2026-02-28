Uttarakhand Holi: होळीच्या रंगात न्हाली देवभूमी,धामींची कोट्यवधींच्या प्रकल्पांची मोठी भेट पाहा काय आहे मुख्यमंत्र्यांचा मेगा प्लॅन?

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी चंपावत आणि खटीमा दौऱ्यात जनसामान्यांशी संवाद साधत विकासाचा नवा मंत्र दिला आहे. या दौऱ्यात जमलेली अफाट गर्दी पाहून धामी यांच्या कामावर जनतेने जणू विश्वासाची मोहोरच उमटवली आहे. श्रद्धा आणि विकास या दोन्ही गोष्टींची सांगड घालत धामी सरकार राज्याला एका नव्या उंचीवर नेण्यासाठी सज्ज झाले आहे..शुक्रवारी मुख्यमंत्री धामी चंपावत दौऱ्यावर होते. केवळ औपचारिक कार्यक्रम न घेता, त्यांनी जनतेला विकासाचे वचन आणि धार्मिक स्थळांच्या संरक्षणाची खात्री दिली. 'माँ पूर्णागिरी धाम' यात्रेचे उद्घाटन करून त्यांनी भाविकांच्या सुविधेसाठी सुरू असलेल्या कामांची माहिती दिली. यामध्ये पिण्याचे पाणी, पार्किंग आणि गर्दी व्यवस्थापनासाठी आधुनिक सुविधांचे नियोजन करण्यात आले आहे..कोट्यवधींच्या प्रकल्पांची मोठी भेटमुख्यमंत्र्यांनी चंपावतच्या विकासासाठी अनेक मोठ्या घोषणा आणि कामांचा आढावा घेतला:शारदा कॉरिडॉर: या प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू असून पहिल्या टप्प्यात १७९ कोटी रुपयांची कामे होणार आहेत.गोलज्यू कॉरिडॉर: सुमारे ४३० कोटी रुपयांच्या या मास्टर प्लॅनमुळे चंपावतच्या आध्यात्मिक पर्यटनाला नवी ओळख मिळेल.आधुनिक बसस्थानक (ISBT): टनकपूर येथे २३८ कोटी रुपये खर्चून हायटेक बसस्थानक उभारले जात आहे.महिला क्रीडा महाविद्यालय: खेळाडू मुलींसाठी दर्जेदार सुविधा मिळाव्यात यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बांधकामाची स्वतः पाहणी केली..खटीमामध्ये रंगांची उधळण आणि 'धमाका'खटीमा येथील 'होळी मिलन' समारंभात मुख्यमंत्र्यांचे जंगी स्वागत करण्यात आले. ढोल-ताशांच्या गजरात आणि "धामी जिंदाबाद"च्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला होता. यावेळी धामी यांनी विरोधकांवरही जोरदार निशाणा साधला. "आम्ही व्होट बँक किंवा तुष्टीकरणाचे राजकारण करत नाही, तर सनातन संस्कृतीच्या रक्षणासाठी कटिबद्ध आहोत," असे त्यांनी ठामपणे सांगितले..देवभूमीच्या अस्मितेशी तडजोड नाहीपुष्कर सिंह धामी यांनी स्पष्ट केले की, उत्तराखंडची मूळ ओळख आणि पावित्र्य राखणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. गरज पडल्यास कठोर निर्णय घेण्यासही मागे हटणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. चंपावत आणि खटीमा येथील जनतेने ज्या उत्साहात मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत केले, त्यावरून धामी सरकारला मिळणारा जनपाठिंबा स्पष्टपणे दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.