देश

Uttarakhand: येथे दिवाळी साजरी होते ११ दिवसांनी... काय आहे 'इगास बग्वाल'ची खास परंपरा?

How the Mountain Villages Celebrate Budhi Diwali:भारताची एक विशेष ओळख आहे. इथे काही शंभर किलोमीटर प्रवास केल्यावर तिथले हवामान बदलते, मातीचा रंग बदलतो आणि खानपानही बदलते. अगदी त्याचप्रमाणे, सण आणि संस्कृतीही बदलतात.
Uttarakhand

Uttarakhand

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भारताची एक विशेष ओळख आहे. इथे काही शंभर किलोमीटर प्रवास केल्यावर तिथले हवामान बदलते, मातीचा रंग बदलतो आणि खानपानही बदलते. अगदी त्याचप्रमाणे, सण आणि संस्कृतीही बदलतात. पण प्रत्येक सणामागे आणि संस्कृतीमागे एकच अर्थ दडलेला असतो—तो म्हणजे सत्य आणि चांगुलपणाचा विजय, अंधाराचा नाश, वाईट गोष्टींवर मात आणि सर्वत्र प्रकाश!

Loading content, please wait...
Uttarakhand
festival
village
Diwali
Tradition
devotees

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com