Uttarakhand: येथे दिवाळी साजरी होते ११ दिवसांनी... काय आहे 'इगास बग्वाल'ची खास परंपरा?

भारताची एक विशेष ओळख आहे. इथे काही शंभर किलोमीटर प्रवास केल्यावर तिथले हवामान बदलते, मातीचा रंग बदलतो आणि खानपानही बदलते. अगदी त्याचप्रमाणे, सण आणि संस्कृतीही बदलतात. पण प्रत्येक सणामागे आणि संस्कृतीमागे एकच अर्थ दडलेला असतो—तो म्हणजे सत्य आणि चांगुलपणाचा विजय, अंधाराचा नाश, वाईट गोष्टींवर मात आणि सर्वत्र प्रकाश!.आपण काही दिवसांपूर्वीच सर्वत्र दिवाळी साजरी केली, लक्ष्मी-गणेशाची पूजा केली आणि दिव्यांची रोषणाई करून हा प्रकाशाचा उत्सव साजरा केला. पण मैदानी प्रदेशापासून दूर असलेल्या उत्तराखंडच्या पर्वतांमध्ये दिवाळीची एक वेगळीच मान्यता आहे..काय आहे 'इगास बग्वाल'ची कथा?पर्वतांमध्ये दिवाळी कार्तिक महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या एकादशीला साजरी केली जाते. या दिवाळीला 'बूढी दिवाळी' असेही म्हणतात. पर्वतांमध्ये याला 'इगास बग्वाल' या नावाने ओळखले जाते. इगास म्हणजे अकरा किंवा एकादशी. त्यामुळे 'इगास बग्वाल' म्हणजे कार्तिक एकादशीचा उत्सव..उत्तराखंडची ही सणाची परंपरा बद्रीनाथशी जोडलेली आहे. याच दिवशी भगवान विष्णू झोपेतून जागे होतात आणि पुन्हा एकदा जगाचा कार्यभार हाती घेतात, म्हणून देव प्रबोधिनी एकादशी साजरी केली जाते. इगास बग्वाल हा सण याच परंपरेशी जोडला गेला आहे, ज्याला 'हरिबोधिनी एकादशी' असेही म्हणतात..कशी साजरी होते ही खास दिवाळी?या दिवशी सकाळपासूनच घरात ढोल आणि दमाऊ (पारंपरिक वाद्य) चे आवाज घुमू लागतात, या आवाजाने देवतांना जागे केले जाते, असे मानले जाते.खास पदार्थ: या दिवशी घरांमध्ये अहिरसे आणि पुए हे खास खाद्यपदार्थ बनवले जातात. या पदार्थांचा नैवेद्य (भोग) देवतांना दाखवला जातो.सायंकाळचा उत्साह: महिला आणि पुरुष आपल्या पारंपरिक वेशभूषेत तयार होतात आणि संध्याकाळ होताच सुरू होतो 'बूढी दिवाळी'चा हा दिव्यांचा उत्सव!नृत्य आणि रोषणाई: तरुण लोक देवदार वृक्षाच्या मशाली पेटवून मोकळ्या जागेत एकत्र येतात आणि पारंपरिक नृत्य करतात. त्याच वेळी, घरांमध्ये, चौकांमध्ये आणि कोनाकोपऱ्यात दिवे लावले जातात. देवतांच्या ठिकाणांनाही दिव्यांच्या माळांनी उजळले जाते..श्रीरामांशी जोडली जाते कथाहा उत्सव त्रेतायुगातील आणि प्रभू श्रीरामांच्या नावाशीही जोडलेला आहे. असे मानले जाते की, जेव्हा श्रीरामाने रावणाचा वध करून १४ वर्षांनी अयोध्येत परतले, तेव्हा या आनंदात अयोध्यावासीयांनी सगळीकडे दिवे लावून कार्तिक अमावास्येची ती काळोखी रात्र प्रकाशात बदलली. हा उत्सव इतर भागांतही पसरला, पण त्या काळात पर्वतांवरील भागांपर्यंत कोणतीही बातमी पोहोचायला खूप वेळ लागायचा. म्हणून, प्रभू श्रीराम अयोध्येत परतल्याची माहिती डोंगरावरील लोकांना ११ दिवसांनंतर मिळाली!.Unique Indian Diwali Traditions: भारतभर साजऱ्या होणाऱ्या या अनोख्या दिवाळी परंपरा तुम्ही ऐकल्या आहेत का?.जेव्हा ही आनंदाची बातमी पर्वताच्या भागात पोहोचली, तेव्हा त्यांनीही आनंदात दिवे लावले आणि संपूर्ण डोंगर उजळून टाकला. योगायोग असा की, ज्या दिवशी त्यांनी दिवाळी साजरी केली, तो दिवस देवोत्थान एकादशीचा होता, जो पर्वतांमध्ये आधीच एक महत्त्वाचा सण होता. यामुळे त्या दिवसाचा आनंद दुप्पट झाला आणि आजही येथील लोक तो दिवस 'बूढी दिवाळी' म्हणून साजरा करतात.या दिवशी घराच्या दारावर खास 'ऐपन' (पारंपरिक रांगोळी) काढली जाते. हे 'इगास बग्वाल' पर्व राज्याच्या सांस्कृतिक वारसाला दर्शवते, जे सामायिक परंपरा आणि उत्सवांद्वारे संपूर्ण समाजाला एकत्र आणते..