Kishori Balika Yojana: १४ ते १८ वर्षांच्या मुलींना ३०० दिवस पोषण आहार; 'पोषण ट्रॅकर ॲप'द्वारे कशी करायची नावनोंदणी?

किशोरावस्थेतील मुलींचे पोषण, आरोग्य आणि सर्वांगीण विकास लक्षात घेऊन उत्तराखंड सरकारकडून 'किशोरी बालिका योजना' राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र मुलींना वर्षातील ३०० दिवस पूरक पोषण आहार दिला जातो. त्यासोबत आरोग्य, स्वच्छता आणि पोषणाबाबतही मार्गदर्शन केले जाते.वर्षातील ३०० दिवस मिळणार पूरक पोषण आहारयोजनेअंतर्गत लाभार्थी मुलींना दरवर्षी ३०० दिवस पूरक पोषण आहार देण्यात येतो. महिन्यातील २५ दिवसांसाठी फोर्टिफाइड तांदूळ आणि गहू यांचा समावेश असलेला आहार उपलब्ध करून दिला जातो.किशोरावस्थेत शरीराची वाढ वेगाने होत असल्याने या काळात योग्य पोषण मिळणे महत्त्वाचे असते. त्यामुळे आहारासोबतच मुलींना पोषण, आरोग्य, स्वच्छता आणि जीवनचक्राशी संबंधित विविध विषयांवर माहिती आणि मार्गदर्शन देण्यावरही योजनेत भर दिला जातो..१४ ते १८ वर्षांच्या मुलींसाठी योजनाया योजनेसाठी मुलीचे वय १४ ते १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे. तसेच लाभार्थी उत्तराखंडची रहिवासी असावी.ही योजना राज्यातील सर्व भागांसाठी नसून आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या पात्र मुलींसाठी लागू आहे. उत्तराखंडमध्ये या योजनेसाठी हरिद्वार आणि उधमसिंह नगर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे..अंगणवाडी केंद्रातून होते नावनोंदणीया योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्वतंत्रपणे कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्याची गरज नसून लाभार्थी मुलींची नावनोंदणी संबंधित अंगणवाडी केंद्रामार्फत 'पोषण ट्रॅकर ॲप'वर केली जाते.नावनोंदणी करताना मुलीचे आधार कार्ड आणि जन्म प्रमाणपत्र अंगणवाडी सेविकेकडे सादर करावे लागते. कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर पात्र मुलीची नोंदणी योजनेत केली जाते.नावनोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित अंगणवाडी केंद्रामार्फत नियमानुसार पूरक पोषण आहाराचा लाभ दिला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.