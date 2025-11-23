Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंडमध्ये जुन्या व्यावसायिक वाहनांच्या फिटनेस शुल्कात वाढ नाही, मुख्यमंत्र्यांनी दिली मोठी दिलासा

डेहराडून: उत्तराखंडमधील वाहन मालकांसाठी एक अत्यंत दिलासा देणारी बातमी आहे. १५ वर्षे जुन्या व्यावसायिक वाहनांच्या फिटनेससाठी केंद्र सरकारने वाढवलेले शुल्क सध्या उत्तराखंड राज्यात लागू होणार नाही..मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या निर्देशानुसार, या वाढीव दरांना २१ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. म्हणजेच, या दीड वर्षांच्या कालावधीत जुने, प्रचलित शुल्कच आकारले जाईल..मुख्यमंत्री धामी यांच्या सूचनेनंतर परिवहन सचिव बृजेश कुमार संत यांनी शुक्रवारी याबाबतची अधिकृत अधिसूचना (Notification) जारी केली. या निर्णयाचा राज्याच्या हजारो वाहन मालकांना थेट फायदा होणार आहे..वाहतूक व्यावसायिकांची मागणी मान्यवास्तविक पाहता, केंद्र सरकारने फिटनेस शुल्कात मोठी वाढ केली होती. या वाढीमुळे राज्याच्या वाहतूक क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेत दिलासा देण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी परिवहन सचिवांना त्वरित अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले आणि ही मागणी मान्य केली..राज्यातील आणि केंद्राचे शुल्क तुलनाउत्तराखंड राज्यात सध्या फिटनेससाठी अत्यंत कमी शुल्क आकारले जाते, तर केंद्र सरकारने ठरवलेल्या नवीन दरात मोठी वाढ करण्यात आली आहे:वाहनाचा प्रकार उत्तराखंडमधील सध्याचे शुल्क केंद्राच्या मानकानुसार शुल्क (जवळपास)दोन चाकी ₹२०० ते ₹४०० ₹१,०००तीन चाकी ₹४०० ते ₹६०० ₹३,५००हलके मोटार वाहन (कार) - ₹७,५००मध्यम/जड माल किंवा प्रवासी वाहन ₹६०० ते ₹१,००० ₹१०,००० ते ₹१२,०५०.CM Yogi Adityanath: भाडेकरूंना मोठी दिलासा देणार योगी सरकार! घरमालकांशी होणारे वाद आता संपुष्टात येणार.केंद्राच्या मानकानुसार शुल्क हे १५ वर्षे जुन्या वाहनांसाठी लागू होते आणि अलीकडेच केंद्र सरकारने यात आणखी वाढ केली आहे. मुख्यमंत्री धामी यांनी यापूर्वी २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजीही हे फिटनेस शुल्क एक वर्षासाठी स्थगित केले होते. आता २०२६ पर्यंत स्थगिती दिल्याने व्यावसायिक वाहन मालकांना मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.