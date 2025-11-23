देश

Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंडमध्ये जुन्या व्यावसायिक वाहनांच्या फिटनेस शुल्कात वाढ नाही, मुख्यमंत्र्यांनी दिली मोठी दिलासा

Uttarakhand Old Vehicle: उत्तराखंडमधील वाहन मालकांसाठी एक अत्यंत दिलासा देणारी बातमी आहे. १५ वर्षे जुन्या व्यावसायिक वाहनांच्या फिटनेससाठी केंद्र सरकारने वाढवलेले शुल्क सध्या उत्तराखंड राज्यात लागू होणार नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
डेहराडून: उत्तराखंडमधील वाहन मालकांसाठी एक अत्यंत दिलासा देणारी बातमी आहे. १५ वर्षे जुन्या व्यावसायिक वाहनांच्या फिटनेससाठी केंद्र सरकारने वाढवलेले शुल्क सध्या उत्तराखंड राज्यात लागू होणार नाही.

