Uttarakhand Diwali: डोंगरात प्रभू श्रीरामांच्या विजयाची बातमी उशिरा पोहोचली; पौराणिक आस्थेतून जन्मली 'पहाडांची दिवाळी'

डेहराडून : देशभरात दिवाळीचा सण प्रामुख्याने पाच दिवस साजरा केला जातो. मात्र, उत्तराखंडमधील गढवाल आणि कुमाऊँ भागात दिवाळीचा उत्सव वेगवेगळ्या टप्प्यांवर महिनाभर सुरू असतो. कार्तिक अमावस्येनंतर ११ दिवसांनी साजरी होणारी ‘इगास बग्वाल’ आणि त्यानंतर महिन्याने येणारी ‘मंगसीर बग्वाल’ किंवा ‘बूढी दिवाळी’ या येथील वैशिष्ट्यपूर्ण लोकपरंपरा आहेत. या उत्सवांमधून स्थानिक लोकजीवन, श्रद्धा आणि ऐतिहासिक परंपरांचे दर्शन घडते.कुमाऊँमधील ‘ऐपण’ कलेची परंपराउत्तराखंडमध्ये कार्तिक अमावस्येला पारंपरिक पद्धतीने लक्ष्मी-गणेश पूजन करून दिवाळी साजरी केली जाते. कुमाऊँ भागात या काळात ‘ऐपण’ या पारंपरिक चित्रकलेला विशेष महत्त्व आहे. महिला गेरू आणि तांदळाच्या पिठापासून तयार केलेल्या पांढऱ्या रंगाच्या मिश्रणाचा वापर करून अंगणात, घराच्या प्रवेशद्वारावर आणि देवघरात नक्षीकाम करतात. ही कला शुभत्व आणि समृद्धीचे प्रतीक मानली जाते..११ दिवसांनी साजरी होते ‘इगास बग्वाल’उत्तराखंडच्या डोंगराळ भागात कार्तिक अमावस्येनंतर ११ व्या दिवशी ‘इगास बग्वाल’ साजरी केली जाते. या परंपरेमागे प्रभू श्रीरामांच्या अयोध्यावापसीची एक लोकमान्यता सांगितली जाते. श्रीराम लंकेवर विजय मिळवून अयोध्येत परतल्याची बातमी हिमालयातील दुर्गम गावांमध्ये पोहोचण्यास ११ दिवस लागले. त्यामुळे तेथील लोकांनी त्यानंतर दिवाळी साजरी केली, अशी आख्यायिका प्रचलित आहे.इगास बग्वालच्या दिवशी ‘भैलो’ पेटवण्याची विशेष परंपरा आहे. देवदार किंवा पाइनच्या लाकडापासून तयार केलेली ही मशाल पेटवून ग्रामस्थ ती हवेत चक्राकार फिरवतात. ढोल-दमाऊ या पारंपरिक वाद्यांच्या तालावर लोक एकत्र येऊन नृत्य करतात आणि आनंदोत्सव साजरा करतात.या दिवशी पशुधनाचे पूजनही केले जाते. गाय, बैल आणि म्हशींना गूळ, दूध तसेच तांदळापासून तयार केलेले पदार्थ खाऊ घातले जातात. घरांमध्ये अर्सा, पुरी आणि पकोडे यांसारखे पारंपरिक पदार्थ बनवले जातात. या उत्सवाला सांस्कृतिक महत्त्व असल्याने उत्तराखंड सरकारकडून इगास बग्वालच्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टीही जाहीर केली जाते..महिन्यानंतर येते ‘मंगसीर बग्वाल’उत्तराखंडच्या काही भागांत कार्तिक महिन्यातील दिवाळीनंतर साधारण महिन्याने मंगसीर महिन्यात आणखी एक दिवाळी साजरी केली जाते. तिला ‘मंगसीर बग्वाल’ किंवा ‘बूढी दिवाळी’ असे म्हटले जाते. टिहरी, जौनसार-बावर आणि इतर काही भागांत या उत्सवाला विशेष महत्त्व आहे.या परंपरेमागे श्रीरामांच्या विजयाची बातमी दुर्गम गावांमध्ये उशिरा पोहोचल्याची लोकमान्यता सांगितली जाते. त्याचबरोबर या उत्सवाचा संबंध गढवालचे सेनापती माधो सिंह भंडारी यांच्या ऐतिहासिक विजयाशीही जोडला जातो.गढवालचे नरेश महिपत शाह यांच्या काळात माधो सिंह भंडारी यांनी तिबेटी आक्रमकांविरोधात मोहिम राबवली होती. या मोहिमेत त्यांनी विजय मिळवल्यानंतर ते परतले, तेव्हा प्रजेने आनंदोत्सव साजरा केला. या ऐतिहासिक घटनेच्या स्मरणार्थ मंगसीर बग्वाल साजरी केली जाते, अशी स्थानिक मान्यता आहे..देश-विदेशातही इगासचा उत्साहकाळानुसार इगास बग्वालचा उत्सव गावांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. उत्तराखंडमधून देशातील विविध शहरांत आणि परदेशात स्थायिक झालेली मंडळीही हा सण साजरा करतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या उत्सवात सहभाग घेतला होता. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हे आपल्या शासकीय निवासस्थानी पारंपरिक पद्धतीने इगास साजरी करतात.दिवाळीच्या या वेगवेगळ्या परंपरांमधून उत्तराखंडच्या लोकसंस्कृतीतील विविधता दिसून येते. भैलो फिरवणे, पारंपरिक वाद्यांच्या तालावर नृत्य करणे, पशुधनाचे पूजन आणि सामूहिक उत्सव यांमुळे या सणांना विशेष सांस्कृतिक ओळख मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.