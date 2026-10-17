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Paraglyding Jobs: आता आकाशात देखील मिळणार नोकरी! सरकारने आणलाय जबरदस्त प्लॅन, चक्क स्वित्झर्लंडच्या संस्थेकडून खास प्रशिक्षण

Paragliding Jobs, Uttarakhand Tourism, APPI Training या उपक्रमांतर्गत उत्तराखंड सरकार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात पॅराग्लायडिंग केंद्रे उभारण्याची योजना आखत आहे.
Paragliding training in Uttarakhand

Paragliding training in Uttarakhand

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तराखंडमध्ये साहसी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या सरकारने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात पॅराग्लायडिंग केंद्रे उभारण्याची योजना आखली आहे. या उपक्रमाचा पहिला टप्पा चंपावत जिल्ह्यात सुरू करण्यात येत असून, त्यासाठी प्राथमिक अनुभव असलेल्या १४१ तरुणांची निवड करण्यात आली आहे.

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