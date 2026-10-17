Paraglyding Jobs: आता आकाशात देखील मिळणार नोकरी! सरकारने आणलाय जबरदस्त प्लॅन, चक्क स्वित्झर्लंडच्या संस्थेकडून खास प्रशिक्षण

उत्तराखंडमध्ये साहसी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या सरकारने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात पॅराग्लायडिंग केंद्रे उभारण्याची योजना आखली आहे. या उपक्रमाचा पहिला टप्पा चंपावत जिल्ह्यात सुरू करण्यात येत असून, त्यासाठी प्राथमिक अनुभव असलेल्या १४१ तरुणांची निवड करण्यात आली आहे..स्वित्झर्लंडच्या संस्थेकडून प्रशिक्षणपर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल यांच्या माहितीनुसार, स्वित्झर्लंडमधील असोसिएशन ऑफ पॅराग्लायडिंग पायलट्स अँड इन्स्ट्रक्टर्स (APPI) या संस्थेच्या माध्यमातून तरुणांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणातून पॅराग्लायडिंगमधील तांत्रिक कौशल्ये, सुरक्षित उड्डाण आणि पर्यटकांच्या सुरक्षेसंबंधी आवश्यक बाबींवर भर दिला जाणार आहे.चंपावत जिल्ह्यातील पहिल्या टप्प्यानंतर या उपक्रमाचा विस्तार राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे स्थानिक तरुणांना पॅराग्लायडिंगचे व्यावसायिक प्रशिक्षण घेण्यासाठी इतर राज्यांमध्ये जाण्याची गरज कमी होऊ शकते..दोन टप्प्यांत ४० दिवसांचे प्रशिक्षणया योजनेअंतर्गत प्रशिक्षणाचे दोन टप्पे असतील. प्रत्येक टप्पा २० दिवसांचा असून, एकूण ४० दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी निवडण्यात आलेल्या १४१ तरुणांना या प्रशिक्षणातून व्यावसायिक पॅराग्लायडिंगसाठी आवश्यक कौशल्ये आत्मसात करण्याची संधी मिळेल.प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्या पात्र उमेदवारांना अधिकृत टँडम पायलट परवाने देण्याचे नियोजन आहे. टँडम पॅराग्लायडिंगमध्ये प्रशिक्षित पायलट पर्यटकाला सोबत घेऊन उड्डाण करतो. त्यामुळे परवाना मिळाल्यानंतर पात्र तरुणांना साहसी पर्यटन क्षेत्रात व्यावसायिक संधी उपलब्ध होऊ शकतात..स्थानिक रोजगार आणि पर्यटनाला चालनाउत्तराखंडमध्ये पर्वतरांगा आणि निसर्गरम्य दऱ्यांमुळे साहसी पर्यटनासाठी मोठी क्षमता आहे. या क्षमतेचा उपयोग करून स्थानिक तरुणांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.राज्यातच प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध झाल्याने पॅराग्लायडिंग क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांना फायदा होऊ शकतो. प्रशिक्षित आणि परवानाधारक पायलट उपलब्ध झाल्यास पर्यटकांसाठी साहसी पर्यटनाच्या सुविधांचा विस्तार करण्यासही मदत होईल.राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात पॅराग्लायडिंग केंद्रे उभारण्याची योजना प्रत्यक्षात आल्यास उत्तराखंडच्या पर्यटन क्षेत्राला नवी दिशा मिळू शकते. त्याचबरोबर स्थानिक तरुणांना आपल्या राज्यातच कौशल्यविकास आणि रोजगाराच्या संधी मिळण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.