Uttarakhand News: धर्म बदलणाऱ्यांसाठी ६० दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक; अन्यथा कायदेशीर कारवाई होण्याची तरतूद

उत्तराखंड सरकारने धर्मांतराचे नियम कठोर करणारे विधेयक मंजूर केले आहे. या विधेयकानुसार, जबरदस्तीने किंवा फसवणूक करून केलेल्या धर्मांतरासाठी तीन वर्षे ते आजन्म कारावास आणि जबरदस्त दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. काय आहे हे विधेयक?.व्याप्ती वाढवलीउत्तराखंड सरकारने ‘धर्मांतर’ या संकल्पनेची व्याप्ती अधिक वाढवली असून, पैसे, लग्न किंवा अगदी डिजिटल माध्यमांतून दिलेले प्रलोभनदेखील कायद्यात समाविष्ट करण्यात आले आहे. कोणीही धर्म बदलल्यास, तो कायदेशीररीत्या मान्य होण्यासाठी ६० दिवसांच्या आत एक प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार, सामूहिक गटांवर धर्मांतरासाठी कठोर शिक्षा आदी मुद्द्यांचा नव्या विधेयकात त्यामध्ये समावेश आहे..नवीन कायद्यात काय?उत्तराखंडच्या मंत्रिमंडळाने विद्यमान धर्मांतराविरोधी कायद्यातील मोठे बदल केले असून, धर्मस्वातंत्र्य (दुरुस्ती) विधेयक २०२५, असे त्याचे नामकरण झाले आहे. या कायद्यानुसार, जबरदस्तीने, फसवणुकीने किंवा प्रलोभन देऊन धर्मांतर घडवून आणणाऱ्यांना तीन वर्षांपासून आजीवन कारावासापर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे..सोशल मीडियाचा समावेशविधेयकात कोणालाही धर्मांतर करण्यासाठी प्रवृत्त करण्यास मनाई आहे. सोशल मीडिया, मेसेजिंग अॅप किंवा ई-मेलसारख्या डिजिटल माध्यमातून प्रलोभनास मनाई आहे. एखाद्या धर्माचा इतर धर्मापेक्षा गौरव करणे यालाही शिक्षा होण्याची तरतूद आहे..मालमत्ता जप्तीचा अधिकारनव्या विधेयकात पुराव्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकण्यात आली असून, त्यामुळे नेहमीच्या फौजदारी कायद्याच्या पद्धतीत बदल झाला आहे. या गुन्ह्यांमध्ये जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने विवाहाच्या उद्देशाने आपला धर्म लपवला, तर त्याला ३ ते१० वर्षे तुरुंगवास आणि तीन लाखांचा दंड होऊ शकतो..Vidarbh News : हत्ती लागले परतीच्या प्रवासाला! इटियाडोह धरण परिसरात मुक्त संचार.दंडाच्या विविध तरतुदीफसवणुकीने केलेले धर्मांतर : ३ ते १० वर्षे तुरुंगवास; किमान ५०,००० रुपये दंडअल्पवयीन, महिला, अनुसूचित जाती/जमातीतील व्यक्ती किंवा अपंग व्यक्तींचे धर्मांतर : ५ ते १४ वर्षे तुरुंगवास; एक लाख रुपये दंडसामूहिक धर्मांतर : ७ ते १४ वर्षे तुरुंगवास; एक लाख रुपये दंडपरदेशी किंवा बंदी घातलेल्या संघटनेद्वारेझालेले धर्मांतर : ७ ते १४ वर्षे कारावास; १० लाख रुपये दंडजबरदस्ती, विवाहाचे आमिष, मानव तस्करी किंवा हिंसा वापरून केलेले धर्मांतर : २० वर्षे ते आजीवन कारावास; तसेच वैद्यकीय किंवा पुनर्वसनाच्या गरजांसाठी नुकसानभरपाई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.