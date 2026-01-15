Niti Ayog : डोंगर सर केला! निर्यातीत उत्तराखंड देशात नंबर १; CM धामींनी जनतेला दिले विजयाचे श्रेय

नीती आयोगाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या 'निर्यात सज्जता निर्देशांक २०२४' मध्ये उत्तराखंडने राष्ट्रीय स्तरावर आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. देशातील 'छोट्या राज्यांच्या' श्रेणीत उत्तराखंडने अव्वल स्थान पटकावले आहे. राज्याचे निर्यातभिमुख धोरण, उद्योगांसाठी पोषक वातावरण आणि पायाभूत सुविधांमधील सुधारणा यामुळे हे यश मिळाल्याचे मानले जात आहे..मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामींकडून कौतुकया ऐतिहासिक यशानंतर मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी राज्यातील जनतेचे अभिनंदन केले आहे. "नीती आयोगाच्या अहवालात प्रथम क्रमांक मिळवणे ही राज्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. आमच्या सरकारने राबवलेली उद्योगस्नेही धोरणे आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे हे फळ आहे," असे मुख्यमंत्री म्हणाले. उत्तराखंडच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले..अर्थव्यवस्थेला मिळणार गतीनीती आयोगाच्या अहवालानुसार, निर्यात हा आर्थिक विकासाचा मुख्य कणा आहे. निर्यातीमुळे केवळ परकीय चलन मिळत नाही, तर जागतिक बाजारपेठेत राज्याचा सहभाग वाढतो आणि व्यापारातील तूट कमी होण्यास मदत होते. उत्तराखंडने मिळवलेल्या या मानांकनामुळे राज्यात नवीन गुंतवणूक येण्याचे मार्ग मोकळे झाले आहेत..रोजगाराच्या नव्या संधीया यशाचा थेट परिणाम राज्यातील रोजगारावर होणार आहे. 'एक जिल्हा, एक उत्पादन' (ODOP) सारख्या योजनांना आता जागतिक स्तरावर ओळख मिळाल्याने स्थानिक उद्योजकांना मोठ्या संधी उपलब्ध होतील. यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होऊन तरुणांना रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.उत्तराखंडचे हे यश हिमालयीन राज्यांसाठी एक आदर्श ठरले असून, येणाऱ्या काळात औद्योगिक विकासाचे नवे पर्व येथे सुरू होईल, अशी चिन्हे दिसत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.