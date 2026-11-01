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Uttarakhand Renewable Energy: नवीकरणीय ऊर्जेत उत्तराखंडची मोठी झेप; विशेष श्रेणीतील राज्यांमध्ये देशात दुसरा क्रमांक

ttarakhand Makes Major Leap in Renewable Energy Development: नवीकरणीय ऊर्जा विकासात उत्तराखंड आघाडीवर; विशेष श्रेणीतील राज्यांत दुसरा क्रमांक
Renewable Energy in Uttarakhand State Achieves Major Milestone With Second Rank Among Special Category States in India

Renewable Energy in Uttarakhand State Achieves Major Milestone With Second Rank Among Special Category States in India

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवीकरणीय ऊर्जेच्या विकासासाठी राबवण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांमुळे उत्तराखंडने राष्ट्रीय पातळीवर उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या (MNRE) ‘रिन्यूएबल एनर्जी स्टेट असेसमेंट फ्रेमवर्क’ (RE-SAF) अंतर्गत विशेष श्रेणीतील राज्यांच्या गटात उत्तराखंडने देशात दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. या यशाबद्दल ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘भारत आरई समिट अँड एक्स्पो २०२६’मध्ये राज्याचा गौरव करण्यात येणार आहे.

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