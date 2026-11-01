Uttarakhand Renewable Energy: नवीकरणीय ऊर्जेत उत्तराखंडची मोठी झेप; विशेष श्रेणीतील राज्यांमध्ये देशात दुसरा क्रमांक

नवीकरणीय ऊर्जेच्या विकासासाठी राबवण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांमुळे उत्तराखंडने राष्ट्रीय पातळीवर उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या (MNRE) ‘रिन्यूएबल एनर्जी स्टेट असेसमेंट फ्रेमवर्क’ (RE-SAF) अंतर्गत विशेष श्रेणीतील राज्यांच्या गटात उत्तराखंडने देशात दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. या यशाबद्दल ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘भारत आरई समिट अँड एक्स्पो २०२६’मध्ये राज्याचा गौरव करण्यात येणार आहे..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव संतोष सारंगी यांनी ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी उत्तराखंडचे मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन यांना पत्र पाठवून या कामगिरीबद्दल राज्य सरकारचे अभिनंदन केले. नवीकरणीय ऊर्जेच्या विकासासाठी राज्याने केलेले प्रयत्न आणि धोरणांची अंमलबजावणी यामुळे हे यश मिळाल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे..उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते होणार सन्मान‘भारत आरई समिट अँड एक्स्पो २०२६’च्या सांगता सत्रात भारताचे उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते उत्तराखंडचा गौरव करण्यात येणार आहे. नवीकरणीय ऊर्जेच्या क्षेत्रात राज्याने केलेल्या कामगिरीची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेतली जाणे, ही उत्तराखंडसाठी महत्त्वाची बाब मानली जात आहे.स्वच्छ ऊर्जेच्या विकासावर भरमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या यशाचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाला आणि शाश्वत विकासासाठी राज्य सरकारने केलेल्या सामूहिक प्रयत्नांना दिले. पर्यावरणाचे संवर्धन करत स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढवण्याच्या राज्याच्या बांधिलकीचे हे फलित असल्याचे त्यांनी म्हटले..उत्तराखंडमध्ये सौर ऊर्जा, मोठे जलविद्युत प्रकल्प आणि लघु जलविद्युत प्रकल्पांच्या विकासावर भर दिला जात आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करून ऊर्जा निर्मिती वाढवणे, ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करणे आणि स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, ही राज्याच्या प्रयत्नांची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०३० पर्यंत देशात ५०० गिगावॅट बिगर-जीवाश्म इंधनाधारित ऊर्जा क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या राष्ट्रीय उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी उत्तराखंडही योगदान देत आहे. या कामगिरीमुळे ‘विकसित भारत २०४७’च्या संकल्पनेला पूरक असलेल्या ‘विकसित उत्तराखंड’च्या ध्येयाला चालना मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री धामी यांनी व्यक्त केला..Chakan MIDC: चाकण एमआयडीसीतील कामगारांना दिवाळी गिफ्ट! कुणाला ३० हजार, तर कुणाला ५५ हजारांचा बोनस.पाच प्रमुख निकषांवर मूल्यांकनकेंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या RE-SAF आराखड्याअंतर्गत राज्यांचे मूल्यांकन नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती क्षमतेतील वाढ, धोरणात्मक व नियामक व्यवस्था, वीज ग्रीडची सज्जता, वीज वितरण कंपन्यांची कामगिरी आणि गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण या पाच प्रमुख निकषांवर केले जाते.या निकषांच्या आधारे विशेष श्रेणीतील राज्यांच्या गटात उत्तराखंडने दुसरे स्थान मिळवले आहे. या यशामुळे राज्यातील स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील प्रयत्नांना राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाली असून, आगामी काळात नवीकरणीय ऊर्जेच्या विकासासाठी अधिक संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.